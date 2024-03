Sağlıklı beslenenler sebze ve meyveleri mevsiminde yemeye özen gösteriyor çünkü mevsim dışında yetişen sebzeler seralarda bol miktarda yapay gübre ve tarım ilacıyla yetiştiriliyor. Ayrıca fiyatları da daha pahalı, enflasyonun yüksekliği bu seralarda yetişmiş yaz sebzelerinin fiyatları ile açıklanıyor.

Her gün yediğimiz yemekleri (sebzeleri, meyveleri) Instagram @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaşıyoruz. Aylık olarak da öne çıkanlardan ulaşabilirsiniz. Bizim yediklerimizi inceleyecek olursanız domates, biber, salatalık, patlıcan kabak gibi sebzeleri kışın göremezsiniz. Sadece yazdan konserve edilmiş veya kurutulmuş olanları görebilirsiniz.

Önemle vurgulamak istediğimiz bir nokta var; sebzelerin hasat zamanları yöresel olarak farklılıklar gösterdiği gibi iklim değişikliklerine bağlı olarak seneden seneye de farklılıklar gösteriyor. Örneğin bakla bir ayı aşkındır Datça’da bulunuyor. Burada kış sebzelerinden olan bakla büyük şehirlerde yaşayanlar için ilkbahar sebzesi. O nedenle paylaştığımız listeler ortalama listelerdir, yaşadığınız yerle farklılık gösterebilirler.

Yaz sebzeleri seralarda yaz ortamı sağlanarak her mevsim yetiştirilebiliyor ama kış sebzelerine kış ortamı her mevsim sağlanamadığından her mevsim yetişmiyor. Daha soğuk iklimli yörelerde daha uzun süre yetişebiliyor. O nedenle kış sebzelerini bulabildiğimiz sürece yiyebiliriz.

✅ MART AYI SEBZELERİ:

1- Lahana (beyaz, kırmızı)

2- Pırasa

3- Ispanak

4- Karnabahar

5- Brokoli

8- Kereviz

7- Turp (beyaz, kırmızı, kara,)

8- Pancar

9- Havuç

10- Bakla

11- Enginar

12- Kara lahana

13- Yabani yöresel otlar

14- Kuşkonmaz

✅ HER MEVSİMDE OLANLAR:

1- Maydanoz

2- Dereotu

3- Nane

4- Fesleğen / reyhan

5- Tere (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

6- Taze soğan

7- Roka (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

8- Marul (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

9- Pazı

10- Defne yaprağı

11- Kuru soğan

12- Kuru sarımsak

İllüstrasyon: @bilgekeysan