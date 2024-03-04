04 Mar 2024 - 15:25- Asayiş G:

Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Eniştesini önce vurmuş sonra da otomobille üzerinden geçmiş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kayınbiraderin eniştesini kurşunladığı cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı. Eniştesi S.T.’yi tabancayla vuran Y.K., daha sonra otomobil ile üzerinden geçmiş.

İhlas Haber Ajansı
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Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Eniştesini önce vurmuş sonra da otomobille üzerinden geçmiş
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda. aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Y.K. ile S.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Y.K.. yanında bulunan tabancayla S.T'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken. sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde S.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken. S.T.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Ateş ettikten sonra otomobille üzerinden geçti
Diğer yandan, Y.K.’nın eniştesini tabancayla vurduktan sonra otomobil ile üzerinden geçtiği anlar da çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
# sağlık

04 Mar 2024 - 15:25 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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