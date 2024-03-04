Kocaeli Bilnet Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri, Avrupa gezisinde

Kocaeli Bilnet Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri, "Rönesans'tan Günümüze Fizik ve Matematik" temasıyla düzenlenen çeşitli bilimsel ve kültürel etkinliklerin olduğu özel bir Avrupa gezisine katıldı. Öğrenciler, gezinin ilk durağı olarak İtalya'nın başkenti Roma'ya gittiler ve burada antik ve modern döneme ait birçok tarihi eseri ziyaret etti. Ardından Floransa'da bulunan Galileo Müzesi'ni gezerek, ünlü bilim insanı Galileo Galilei'nin hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi edindi.

YENİ TEKNOLOJİLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLDU

Gezinin devamında Milano'daki Da Vinci Bilim ve Teknoloji Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, ünlü dahi Leonardo da Vinci'nin icatlarına ve bilimsel çalışmalarına yakından tanıklık etti. Ardından Lugano şehrinde düzenlenen Blockchain Alt Yapı Teknolojisi çalıştayına katılan ekip, Türkiye'den katılan ilk lise grubu oldu ve bu alandaki yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi oldu.

CERN'İN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDAKİ ÖNEMİ

Son olarak, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'e giden öğrenciler, dünyada sayılı okulların katılabildiği CERN S’Cool LAB Deney Çalışmalarına katıldı. Burada, Bulut Odası deneyine katılarak parçacık fiziği alanında pratik deneyim kazandılar ve CERN'in bilimsel araştırmalardaki önemini bir kez daha gözlemleme fırsatı buldu. Gezinin son gününde Fransa’nın Annecy şehrinde keyifli ve eğlenceli vakit geçiren öğrenciler sonrasında dönüş yolculuğuna çıktı.

HEM BİLİMSEL HEM DE KÜLTÜREL GELİŞİM

Kocaeli Bilnet Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi yönetimi, öğrencilerin bu benzersiz deneyimlerle hem bilimsel hem de kültürel açıdan gelişmelerini desteklemeyi amaçladıklarını belirtti. Gezinin, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine önemli katkılar sağladığına inandıklarını ifade ederek, öğrencilerin gelecekteki başarılarına olumlu yönde etkileyeceğini vurguladı.