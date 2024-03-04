Bıyık: ‘Kendimizi değil kentimizi düşünüyoruz’

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, saha çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. 7/24 demeden Darıca’yı sokak sokak gezen Başkan Muzaffer Bıyık, ev toplantıları ile mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyip notlar alıyor. Her bir vatandaşı tek tek dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların taleplerine anında çözümler üretiyor.

KENDİMİZİ DEĞİL KENTİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ

Önceliklerinin her zaman vatandaşların talepleri ve kentin ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Başkan Muzaffer Bıyık, “Bugüne kadar hep önceliğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçları oldu. Vatandaşlarımızın taleplerinin başımızın üstünde yer var anlayışıyla hareket ediyoruz. Kentimizin neye ihtiyacı varsa, öncelikli sorun neyse o doğrultuda çalışıyoruz. Amacımızın vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak. Bunun için de kendimizi değil her zaman kentimizi düşünmeye devam edeceğiz. İlçemizin sorunlarını çok iyi biliyoruz ve bu yönde projeler hazırlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve kentimizin ihtiyaçlarını ön planda tutmaya devam edeceğiz” diye konuştu.