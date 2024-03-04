Bıyık: ‘Kendimizi değil kentimizi düşünüyoruz’

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, saha çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. 7/24 demeden Darıca’yı sokak sokak gezen Başkan Muzaffer Bıyık, ev toplantıları ile mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyip notlar alıyor. Her bir vatandaşı tek tek dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların taleplerine anında çözümler üretiyor.
KENDİMİZİ DEĞİL KENTİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ
Önceliklerinin her zaman vatandaşların talepleri ve kentin ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Başkan Muzaffer Bıyık, “Bugüne kadar hep önceliğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçları oldu. Vatandaşlarımızın taleplerinin başımızın üstünde yer var anlayışıyla hareket ediyoruz. Kentimizin neye ihtiyacı varsa, öncelikli sorun neyse o doğrultuda çalışıyoruz. Amacımızın vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak. Bunun için de kendimizi değil her zaman kentimizi düşünmeye devam edeceğiz. İlçemizin sorunlarını çok iyi biliyoruz ve bu yönde projeler hazırlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve kentimizin ihtiyaçlarını ön planda tutmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.