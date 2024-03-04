Bankalardan otomatik ödeme talimatı verenlere büyük şok

Bankaların daha önce belli limitteki faturalarda 2 lira olan otomatik ödeme talimatı faizi, şimdi 2.5 lira civarına yükseldi. Bankadan bankaya değişmekle birlikte, otomatik fatura talimatı faiz oranı yüzde 2.49 ile 4.42 arasında değişiyor.

Bu durum, kış aylarında yüksek faturalarla karşılaşan vatandaşların otomatik ödeme talimatıyla yaptığı tahsilatlarda ödediği miktarı oldukça artırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre, bankaların komisyon gelirleri yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 158 oranında arttı.



Yeni düzenlemeler hem mesajlarla hem de internet sitelerindeki ürün ve hizmet ücretleri bölümlerinde açıklandı. Örneğin bin TL’lik bir fatura talimatında, en yüksek BSMV ve KKDF hariç 44.2 lira, en düşük 24.9 lira ekstra ödemeniz gerekiyor. Güncel fatura ödemelerinde vergiler dahil olduğunda, 953 liralık bir faturaya 42.31 lira, 118 liralık bir faturaya ise 5.23 lira işlem faizi ekleniyor.

Tüm aile fertlerinin faturaları otomatik ödeme talimatına verildiğinde, aylık 400-500 liralık faiz ücretleriyle karşılaşılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ocak ayına ilişkin bankacılık sektörü karı yıllık bazda yüzde 66.4 artış gösterdi, ancak kredi karşılıklarındaki yüksek zararın etkisiyle yüzde 18.6 geriledi.



Bu, sektör karının 2021 Mayıs ayından beri ilk kez yıllık bazda düşmesine neden oldu. Ücret ve komisyon gelirleri yıllık bazda yüzde 158.1 artarken, faaliyet giderlerindeki yüzde 83 artışın üzerine çıktı. Ocak 2024’te gerçekleşen 11.7 milyar TL ticari zarar, karlılığı önemli ölçüde baskıladı.

Ocak 2023’te bankalar 10.7 milyar TL ticari kar elde etmişti. Yıllık bazda en sert kar daralması, yüzde 68.2 ile kamu mevduat bankalarında yaşandı. Özel mevduat bankalarında yıllık bazda kar daralması yüzde 50.4 olurken, yabancı mevduat bankaları yıllık bazda yüzde 14.4 kar artışı kaydetti.

Kaynak: yeniçağ