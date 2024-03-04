Hurma 1 yılda ne kadar zamlandı?

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala iftar sofralarının en çok tüketilen ürünleri arasında yer alan hurmanın fiyatı da merak konusu oldu. Kocaeli’deki tezgahlarda hurmanın fiyatının bir yıl içerisinde yüzde 80 arttığı görüldü. Geçen yıl 200 TL’ye satılan hurmanın fiyatı bu yıl en düşük 300-400 TL arasındayken en yüksek fiyatlar ise 600 TL’ye kadar çıkıyor.

İŞTE HURMA FİYATLARI

Medine Jumbo: 600 TL

Jumbo Hurma: 500 TL

Medine Duble: 350 TL

Medine Hurma 300 TL