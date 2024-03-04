- Ekonomi

Hurma 1 yılda ne kadar zamlandı?

Ramazan ayının başlamasına 1 hafta gibi kısa bir süre kalınca sofraların vazgeçilmez tatlarından olan hurmanın fiyatı da merak konusu oldu. Kocaeli’deki tezgahlarda hurma ne kadardan satılıyor işte cevabı...

Aygün Baş
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Hurma 1 yılda ne kadar zamlandı?
Hurma 1 yılda ne kadar zamlandı?
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Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala iftar sofralarının en çok tüketilen ürünleri arasında yer alan hurmanın fiyatı da merak konusu oldu.  Kocaeli’deki tezgahlarda hurmanın fiyatının bir yıl içerisinde yüzde 80 arttığı görüldü. Geçen yıl 200 TL’ye satılan hurmanın fiyatı bu yıl en düşük 300-400 TL arasındayken en yüksek fiyatlar ise 600 TL’ye kadar çıkıyor.

İŞTE HURMA FİYATLARI
Medine Jumbo: 600 TL
Jumbo Hurma: 500 TL
Medine Duble: 350 TL
Medine Hurma 300 TL
# hurma, kocaeli hurma fiyatları, oldu, yüksek

04 Mar 2024 - 16:50 - Ekonomi

Mahreç  Aygün Baş

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