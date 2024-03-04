Hurma 1 yılda ne kadar zamlandı?

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala iftar sofralarının en çok tüketilen ürünleri arasında yer alan hurmanın fiyatı da merak konusu oldu. Kocaeli’deki tezgahlarda hurmanın fiyatının bir yıl içerisinde yüzde 80 arttığı görüldü. Geçen yıl 200 TL’ye satılan hurmanın fiyatı bu yıl en düşük 300-400 TL arasındayken en yüksek fiyatlar ise 600 TL’ye kadar çıkıyor.
İŞTE HURMA FİYATLARI
Medine Jumbo: 600 TL
Jumbo Hurma: 500 TL
Medine Duble: 350 TL
Medine Hurma 300 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.