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Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko'ya gözaltı

Adana'da lüks bir araç içerisinde silahlı poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı
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Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko'ya gözaltı
Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko'ya gözaltı
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    Adana'da arkadaşına ait lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko (24) gözaltına alındı. Görüntülerin eski olduğunu söyleyen, İfadesi sonrası serbest bırakılan Aleyna Kanko, “Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum” dedi. 

GÖRÜNTÜLER İHBAR SAYILDI 

Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko lüks bir otomobilin içinde elindeki tabancayla poz verip, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, hızla yayılan ve tepki çeken görüntüleri ihbar kabul etti.

"SİLAH KURUSIKI" 

Ekipler, Aleyna Kanko'yu  Çukurova ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen Aleyna Kanko ifadesinde, görüntülerin eski olduğunu söyleyerek, “Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum” savunması yaptı.

Aleyna Kanko, sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 

Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko'ya gözaltı

# tepki, medya

04 Mar 2024 - 17:18 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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