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Çelikkord ve Pirelli'nin kurucu mühendisi yaşamını yitirdi

Pirelli ve Çelikkord’un kurucu mühendislerinden Makine Yüksek Mühendisi Bedrettin Ünal vefat etti.

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Çelikkord ve Pirelli'nin kurucu mühendisi yaşamını yitirdi mask

Makine Yüksek Mühendisi Bedrettin Ünal, yaşlılığa bağlı sebepler neticesinde hayatını kaybetti. Pirelli ve Çelikord fabrikalarının kurucu mühendislerinden Ünal'ın cenazesi yarın  İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitlik Mezarlığında toprağa verilecek.
# yüksek

04 Mar 2024 - 17:20 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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