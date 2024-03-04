Makine Yüksek Mühendisi Bedrettin Ünal, yaşlılığa bağlı sebepler neticesinde hayatını kaybetti. Pirelli ve Çelikord fabrikalarının kurucu mühendislerinden Ünal'ın cenazesi yarın İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitlik Mezarlığında toprağa verilecek.
- Asayiş
Çelikkord ve Pirelli'nin kurucu mühendisi yaşamını yitirdi
Pirelli ve Çelikkord’un kurucu mühendislerinden Makine Yüksek Mühendisi Bedrettin Ünal vefat etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.