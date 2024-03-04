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Arda Turan'dan olaylı maç hakkında açıklama!

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da Teknik Direktörü Arda Turan, Bodrum FK ile oynadıkları maçta yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı. Turan, "Biz hiçbir olayı başlatmadık, kimseyi tahrik etmedik" dedi.

Arda Turan'dan olaylı maç hakkında açıklama! mask

TFF 1. Lig'in lideri  Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, Bodrum FK ile deplasmanda oynadıkları ve 1-0 galip geldikleri maçta yaşanan olaylarla ilgili bir değerlendirme yaptı.

Teknik direktör Arda Turan, Eyüpspor'un resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, "Bilinmesini isterim ki biz hiçbir olayı başlatmadık, kimseyi tahrik etmedik. İçinde bulunduğumuz her hatanın, yanlışın sorumluluğunu almaya hazırız ama sadece saha içinde futbolumuzu geliştirmeye çalışırken şiddete maruz kalmanın da üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: cumhuriyet
# Arda Turan, Eyüpspor

04 Mar 2024 - 17:26 - Spor

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