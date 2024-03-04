Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 7 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan K. A. (22) ile "Fuhuşa aracılık" suçundan toplam 9 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.D (47) düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, işlemleri sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
Fuhuş ve uyuşturucudan aranıyorlardı: Yakalandılar!
Kocaeli'de "Fuhuşa aracılık" ile "Uyuşturucu ticareti" suçundan toplam 17 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan 2 hükümlü operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.