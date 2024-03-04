Doğanın en ucuz şifa kaynağı: Demir eksikliği ve saç dökülmesinin çaresi

Andız pekmezi doğanın insanlığa sunduğu en ucuz şifasıdır. Her gün tüketilen bir kaşık andız pekmezi anından saç dökülmesini önler. Kan hücrelerini artıracak vücudu yeniler. Saç neredeyse tamamen proteinden oluşur, bu nedenle yeterince protein tüketmek saç büyümesi için önemlidir. Peki andız pekmezinin diğer faydaları nelerdir? Yanıtı ve evde yapabileceğiniz en doğal, kolay saç bakım maskeleri ve yastık altı tarifleri...

DOĞAL TARİF

1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı tarçın, 2 adet yumurta ve 1 tatlı kaşığı badem yağını bir kasede karıştırın. Karışımı saç diplerinizden başlayarak fırça yardımıyla tüm saçlarınıza uygulayın. 5 dakika boyunca masaj yaptıktan sonra şampuan ile yıkayıp durulayabilirsiniz.

HASTALIKLARIN BAŞ DÜŞMANI ŞİFA KAYNAĞI: ANDIZ PEKMEZİ

Andız pekmezi ardıç ağaçlarındaki küçük tohumlardır. Yüzyıllar önce şifası keşfedilen andızdan elde edilen pekmez özellikle balgam ve kuru öksürüğe birebir fayda sağlar. Akciğerlerdeki virüsleri söküp atan andız içeriğinde çok güçlü C vitamini barındırır.

Eski çağlarda andız kaynatılıp gut hastalığının gelişmemesi için tüketilirdi. Hücreleri hızla yenileyen andız pekmezi kökleri güçlendirir. Saç dökülmesinden tırnak kırılmasına kadar bir çok fayda sağlar.

Vücut içindeki toksinlenmeyi azaltır. İltihabı idrar yoluyla söker atar. Kan dolaşımını düzenleyerek akciğer ve karaciğeri temizleme işlemine destek olur.

En büyük faydası ise kandaki hücre yapısını güçlendirerek kansızlık sorununu ortadan kaldırır.

Kalp ve damar hastalıklarının nüksetmesini önler. Özellikle aile öyküsünde kalp hastası olanların bol bol tüketmesi gereken besinlerin başında gelir.

STRESTEN SAÇ DÖKÜLMESİNE NE İYİ GELİR?

Saç dökülmenizin stresle ilişkili olduğunu belirlerse, dermatoloğunuz saçın tabanındaki saç folikülü etrafındaki kan dolaşımını iyileştiren bir vazodilatatör olan minoksidil adlı bir tedavi önerebilir. Bu ilaç, kaybettiğiniz saçların geri büyümesine yardımcı olmak için kullanır. Ayrıca sabırlı olmak önemlidir.

Kadınlarda saç dökülmesine ne iyi gelir?

Ispanak, pazı, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler.

Portakal, greyfurt, karpuz, çilek gibi C vitamini içeren meyveler.

Ceviz, fındık gibi kuru yemişler.

Balık başta olmak üzere deniz ürünleri.

Yoğurt.

Tavuk, hindi gibi protein kaynakları

Fasulye.

Havuç

Hangi pekmezler saça iyi gelir?

KEÇİBOYNUZU SAÇA FAYDALARI

Keçi boynuzu pekmezi saç dökülmesi: Saçlarınızın daha hızlı ve sağlıklı uzaması için her sabah bir tatlı kaşığı kadar keçiboynuzu pekmezi tüketmeniz faydalı olacaktır. İçeriğinde bulunan antioksidan maddeler, vitamin ve mineraller sayesinde saç sağlığına iyi gelir. Saçların uzamasını desteklerken daha güçlü ve parlak saçlar elde edilmesine de katkı sağlar.

Keçi boynuzu pekmezi saç çıkarır mı?

Keçi boynuzu pekmezi de saç uzamasını destekleyen ürünlerden biridir. Her gün 1 veya 2 tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezi yemek saçları hızlı uzatacaktır. Saç uzatmak için çeşitli kürler mevcuttur. Bunlarda yararlanarak da saçların hızlı uzaması sağlanabilir.

Harnup pekmezi saça faydaları

İçeriğinde bulunan antioksidan maddeler, vitamin ve mineraller sayesinde saç sağlığına iyi gelir. Saçların uzamasını desteklerken daha güçlü ve parlak saçlar elde edilmesine de katkı sağlar.

Kaynak: CNN TÜRK