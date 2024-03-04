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Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko'ya gözaltı

Adana'da arkadaşına ait lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni 24 yaşındaki Aleyna Kanko gözaltına alındı. İfadesinde ''Otomobil ve silah bana ait değil" diyen Kanko, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı
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Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko'ya gözaltı mask

Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, lüks bir otomobilin içinde elindeki tabancayla poz verip, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Hızla yayılan ve tepki çeken görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, Aleyna Kanko'yu Çukurova ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Aleyna Kanko'nun ifadesinde, görüntülerin eski olduğunu iddia ederek ''Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum” dediği öğrenildi.

Aleyna Kanko, sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
# medya, tepki

04 Mar 2024 - 17:37 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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