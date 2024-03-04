04 Mar 2024 - 17:54 - Yaşam

Şengöz ailesinden görkemli düğün

İzmit’te geniş kesim tarafından tanınan Şengöz İnşaat sahibi işadamı Nezir – İlknur Şengöz çiftinin küçük oğulları Ahmet ile Lüleburgazlı emekli İsmail- Sadiye Göktaş çiftin güzel kızları Gamze anlı şanlı bir düğün ile dünya evine geldiler.