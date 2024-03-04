- Yaşam

Şengöz ailesinden görkemli düğün

İzmit’te geniş kesim tarafından tanınan Şengöz İnşaat sahibi işadamı Nezir – İlknur Şengöz çiftinin küçük oğulları Ahmet ile Lüleburgazlı emekli İsmail- Sadiye Göktaş çiftin güzel kızları Gamze anlı şanlı bir düğün ile dünya evine geldiler.

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Şengöz ailesinden görkemli düğün
Şengöz ailesinden görkemli düğün
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İzmit’te geniş kesim tarafından tanınan Şengöz İnşaat sahibi işadamı Nezir Şengöz Oğlu Ahmet’i evlendirdi. Başiskele The SİGN Kocaeli hotelde düzenlenen düğünle hayatını birleştiren gençler davetlilerle tek tek ilgilendiler.


İŞ VE SİYASET DÜNYASI KATILDI

İzmit’'in tanınan ailelerinden olan Şengöz ve Göktaş aileleri The  Sign Hotelde misafirlerini kapıda karşılayarak örnek ev sahipliği yaptığı düğüne Ak Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz,   AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Başkan vekili Mustafa Soydabaş, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, İzmit Eski Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice  gelin ve damadın şahitleri olurken, Nikahı Başiskele belediyesinden Ahmet  Duman gençlerin nikahını kıydı.

Geceye İzmit Belediye AKP başkan Adayı Muharrem Tutuş,  İzmit Belediye CHP meclis adayı Erdem Arcan King Oto Sahibi Bekir Kurt, Yenişehir Petrol İstasyon sahibi Ahmet Şimşek ve birçok iş insanı katıldı.
# ilçe, Başiskele, AKP, chp, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, meclis üyesi, Muharrem Tutuş

04 Mar 2024 - 17:54 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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