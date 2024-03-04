Şengöz ailesinden görkemli düğün

İzmit’te geniş kesim tarafından tanınan Şengöz İnşaat sahibi işadamı Nezir Şengöz Oğlu Ahmet’i evlendirdi. Başiskele The SİGN Kocaeli hotelde düzenlenen düğünle hayatını birleştiren gençler davetlilerle tek tek ilgilendiler.
İŞ VE SİYASET DÜNYASI KATILDI
İzmit’'in tanınan ailelerinden olan Şengöz ve Göktaş aileleri The Sign Hotelde misafirlerini kapıda karşılayarak örnek ev sahipliği yaptığı düğüne Ak Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Başkan vekili Mustafa Soydabaş, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, İzmit Eski Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice gelin ve damadın şahitleri olurken, Nikahı Başiskele belediyesinden Ahmet Duman gençlerin nikahını kıydı.
Geceye İzmit Belediye AKP başkan Adayı Muharrem Tutuş, İzmit Belediye CHP meclis adayı Erdem Arcan King Oto Sahibi Bekir Kurt, Yenişehir Petrol İstasyon sahibi Ahmet Şimşek ve birçok iş insanı katıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.