- Ekonomi

Apple tüm ürünlere zam yaptı!

Apple Türkiye, bugün iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerine zam yaptı. Son zam ile birlikte en pahalı iPhone, 110 bin TL'ye dayandı. İşte 4 Mart itibariyle yeni fiyat listesi...

Apple tüm ürünlere zam yaptı! mask
Apple tüm ürünlere zam yaptı!
Apple tüm ürünlere zam yaptı!
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Türk Lirası, ABD Doları ve Euro başta olmak üzere tüm para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. 

Bunun sonucunda başta ithal edilenler olmak üzere tüm teknolojik ürünlere peşi sıra  zam yapılıyor. Öte yandan Türkiye'de telefonlardan alınan vergiler de bu fiyatı katlıyor.

Apple Türkiye, sessiz sedasız bugün iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerine zam yaptı. Shiftdelete'nin aktardığına göre, işte yeni fiyat listesi…

iPhone fiyat listesi

Apple tüm ürünlere zam yaptı!

Apple Watch fiyatları

Apple tüm ürünlere zam yaptı!

MacBook fiyatları

Apple tüm ürünlere zam yaptı!

AirPods fiyatları

Apple tüm ürünlere zam yaptı!

Kaynak: CUMHURİYET
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04 Mar 2024 - 17:58 - Ekonomi

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