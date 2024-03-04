Mide bulandıran olay! Çöpten at eti ve kemikleri çıktı!

Bir çöp konteynerinin içinde et ve kemik parçaları gören esnafın durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemelerde buluntuların ata ait olduğu belirlendi. Emniyet ekipleri, et ve kemik parçalarını konteynere kimin bıraktığının tespit edilmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Bu arada Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, bölgede et satışı yapan tedarik zincirleri ve marketlerde denetim başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.