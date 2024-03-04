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Mide bulandıran olay! Çöpten at eti ve kemikleri çıktı!

Bir çöp konteynerinin içinde at eti ve kemikleri bulundu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri bölgede et satışı yapan işletmelerde denetim başlattı.

Anadolu Ajansı
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Mide bulandıran olay! Çöpten at eti ve kemikleri çıktı! mask

Bir çöp konteynerinin içinde et ve kemik parçaları gören esnafın durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemelerde buluntuların ata ait olduğu belirlendi. Emniyet ekipleri, et ve kemik parçalarını konteynere kimin bıraktığının tespit edilmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Bu arada Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, bölgede et satışı yapan tedarik zincirleri ve marketlerde denetim başlattı.
# tespit

04 Mar 2024 - 18:28 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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