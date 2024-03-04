'CHP'li vekil odasında para dolu poşet bulundu' iddiasına inceleme

Meclis'te geçen hafta bir CHP milletvekilinin odasında poşet içinde 250 bin dolar bulunduğu ve paranın CHP Malatya Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba'ya ait olduğu iddiaları üzerine Ağbaba bir açıklama yaparak iddiayı yalanladı.
"KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENSİN"
Ağbaba, iddiaların araştırılması, kamera görüntülerinin incelenmesi için Meclis Başkanlığına dilekçe vereceğini belirtti.
SEYİT TORUN DA DİLEKÇE VERDİ
Konuyla ilgili sosyal medyada yer alan haberlerde adı geçen CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da poşetin kendi odasında bulunduğu iddiasını yalanlayarak konuya ilişkin TBMM'de gerekli araştırmaların yapılması istemiyle dilekçe vereceğini bildirdi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Alınan bilgiye göre söz konusu iddiada ismi geçen bazı CHP milletvekilleri TBMM Başkanlığına dilekçe verdi. Meclis Başkanlığına verilen dilekçe doğrultusunda TBMM Genel Sekreterliği muhakkik tayin etti ve iddialarla ilgili gerekli çalışma başlatıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.