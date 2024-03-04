Spotify'dan kitap tutkunları için yeni abonelik seçeneği

Spotify, aylık 10 dolar karşılığında yeni bir abonelik seçeneği sunarak kullanıcılara 15 saatlik sesli kitap dinleme fırsatı tanıyor. Şu an için sadece ABD'de geçerli olan bu uygulama aracılığıyla, Spotify'ın 200 binden fazla eser içeren kütüphanesine erişim sağlanabiliyor.

Aylık 11 dolar olan Spotify Premium, 15 saatlik sesli kitap dinleme süresinin yanı sıra diğer avantajları da içeriyor. Ancak, yeni abonelik seçeneğinin sadece sesli kitap katmanını içermesi, fiyatlandırmada ilerleyen dönemde değişiklik olabileceğini gösteriyor.

Sesli Kitap Erişim Katmanı fiyatı ne kadar?

Sesli Kitap Erişim Katmanı, 10 dolar karşılığında her ay 15 saat sesli kitap dinleme olanağı getiriyor. Ancak bu özellik şu an sadece ABD'de geçerli.

Kullanıcı sayısı arttı

Spotify, Kasım ayında Premium abonelere ekstra ücret talep etmeden 15 saatlik sesli kitap dinleme imkanı sunmaya başladığından beri, ücretsiz abonelikte sesli kitap materyalleri arayan ve bunlarla etkileşime geçen kullanıcı sayısında yüzde 45'lik bir artış yaşandığını belirtiyor.

Kaynak: PARA DURUMU