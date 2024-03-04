FİKRET TORUN İYİ PARTİ’DE

Programa kalabalık bir ekiple gelen Torun, törende yaptığı konuşmada; "Biz yıllardır Çayırova’mızda STK’larda ve derneklerde birçok hizmetlerde bulunduk. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi aday adaylığı yaptım. Adalet ve Kalkınma Partisi Mahalle Başkanlığı, Engelli Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundum. Geldiğimiz noktada ilçemiz için İyi Parti çatısı altında oluşan ve vatandaşlarımızın arzu ettiği bu ittifaka kayıtsız kalamazdık. Ekip arkadaşlarımla birlikte istişareler yaparak bugün İyi Parti ailesine katıldık ve vatandaşlarımızın istediği bu birlikteliğe desteğimizi açıkladık. İlçemiz için ve en önemlisi vatandaşlarımız için bu ittifakın hayırlı olacağına inanıyorum. Çayırova için İYİ olacak" dedi.

Programda İyi Parti İl Başkanı Nusret Acur Belediye Başkan Adayı Şevki Demirci ve İlçe Başkanı İlhami Bayrak’ta hazır bulundu…