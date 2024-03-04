BTP'Lİ BÜYÜKŞEHİR ADAYI CAN İLE KÖRFEZ ADAYI DEMİR DESTEK İSTEDİ

Seçim çalışmalarına Körfez İlçesi'nde devam eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can ve Körfez Adayı Gülsüm Demir vatandaşlara sohbet etti ve projelerini anlatarak destek istedi.Yoğun bir atmosferde devam eden çalışmalar bu kez Körfez İlçesi'ndeydi. Adaylar esnaf ve vatandaşlara projelerinden bahsetti ve Körfez ilçemizin Belediyecilik anlamında daha iyi hizmet edilebilir duruma kendilerinin getirebileceğinin sözünü verdi.