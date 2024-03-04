Seçim çalışmalarına Körfez İlçesi'nde devam eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can ve Körfez Adayı Gülsüm Demir vatandaşlara sohbet etti ve projelerini anlatarak destek istedi.Yoğun bir atmosferde devam eden çalışmalar bu kez Körfez İlçesi'ndeydi. Adaylar esnaf ve vatandaşlara projelerinden bahsetti ve Körfez ilçemizin Belediyecilik anlamında daha iyi hizmet edilebilir duruma kendilerinin getirebileceğinin sözünü verdi.
- Siyaset
BTP'Lİ BÜYÜKŞEHİR ADAYI CAN İLE KÖRFEZ ADAYI DEMİR DESTEK İSTEDİ
Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can ve Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir vatandaş ile sohbet edip destek istedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.