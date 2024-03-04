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BTP'Lİ BÜYÜKŞEHİR ADAYI CAN İLE KÖRFEZ ADAYI DEMİR DESTEK İSTEDİ

Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can ve Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir vatandaş ile sohbet edip destek istedi.

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BTP'Lİ BÜYÜKŞEHİR ADAYI CAN İLE KÖRFEZ ADAYI DEMİR DESTEK İSTEDİ mask
BTP'Lİ BÜYÜKŞEHİR ADAYI CAN İLE KÖRFEZ ADAYI DEMİR DESTEK İSTEDİ
BTP'Lİ BÜYÜKŞEHİR ADAYI CAN İLE KÖRFEZ ADAYI DEMİR DESTEK İSTEDİ
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Seçim çalışmalarına Körfez İlçesi'nde devam eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can ve Körfez Adayı Gülsüm Demir vatandaşlara sohbet etti ve projelerini anlatarak destek istedi.Yoğun bir atmosferde devam eden çalışmalar bu kez Körfez İlçesi'ndeydi. Adaylar esnaf ve vatandaşlara projelerinden bahsetti ve Körfez ilçemizin Belediyecilik anlamında daha iyi hizmet edilebilir duruma kendilerinin getirebileceğinin sözünü verdi.
# hizmet, seçim

04 Mar 2024 - 19:44 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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