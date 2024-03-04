Genç Belediye Başkan Adayı Fatih Öztürk Gebze merkezde açılan stant çalışmasına eşlik etti ve orada bulunan vatandaşlara projelerinden bahsederek destek istedi.Vatandaşlarla birebir ilgilenen Fatih Öztürk" Başkan olduğunda Gebze'nin daha da bir güzelleşeceğini ve hizmetin doruk noktasına ulaşacağını ifade etti.
- Siyaset
BTP'Lİ ÖZTÜRK VATANDAŞLARA PROJELERİNDEN BAHSETTİ
Bağımsız Türkiye Partisi Gebze Belediye Başkan Adayı Fatih Öztürk stand çalışmasına katılarak vatandaşlara projelerinden bahsetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.