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BTP'Lİ ÖZTÜRK VATANDAŞLARA PROJELERİNDEN BAHSETTİ

Bağımsız Türkiye Partisi Gebze Belediye Başkan Adayı Fatih Öztürk stand çalışmasına katılarak vatandaşlara projelerinden bahsetti.

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BTP'Lİ ÖZTÜRK VATANDAŞLARA PROJELERİNDEN BAHSETTİ mask
BTP'Lİ ÖZTÜRK VATANDAŞLARA PROJELERİNDEN BAHSETTİ
BTP'Lİ ÖZTÜRK VATANDAŞLARA PROJELERİNDEN BAHSETTİ
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Genç Belediye Başkan Adayı Fatih Öztürk Gebze merkezde açılan stant çalışmasına eşlik etti ve orada bulunan vatandaşlara projelerinden bahsederek destek istedi.Vatandaşlarla birebir ilgilenen Fatih Öztürk" Başkan olduğunda Gebze'nin daha da bir güzelleşeceğini ve hizmetin doruk noktasına ulaşacağını ifade etti.
# ifade

04 Mar 2024 - 19:46 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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