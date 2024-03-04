BTP'Lİ ÖZTÜRK VATANDAŞLARA PROJELERİNDEN BAHSETTİ

Genç Belediye Başkan Adayı Fatih Öztürk Gebze merkezde açılan stant çalışmasına eşlik etti ve orada bulunan vatandaşlara projelerinden bahsederek destek istedi.Vatandaşlarla birebir ilgilenen Fatih Öztürk" Başkan olduğunda Gebze'nin daha da bir güzelleşeceğini ve hizmetin doruk noktasına ulaşacağını ifade etti.