- Ekonomi

B sınıfı ehliyeti olan vatandaşlara müjde!

KPSS şartı aranmaksızın alımı yapılacak kadro dahilinde, kamu ve özel sektörde daimi olarak istihdam edilecek çok sayıda makam şoförü alımı yapılacağını duyuran İŞKUR, makam şoförü alımı için gerekli şartları açıkladı. Peki makam şoförü alımı hangi illerde yapılacak? Başvuru işlemleri nasıl yapılabilir? Başvuru şartları neler?

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
B sınıfı ehliyeti olan vatandaşlara müjde! mask

Makam şoförü alımı hangi illerde yapılacak?
Kamu ve özel sektörde gerçekleşecek makam şoförü alımları aşağıda belirtilen iller arasında yapılacaktır.

İstanbul Ümraniye

·         2 açık pozisyon, son başvuru tarihi 7 Mart 2024

Muğla Fethiye

·         3 açık pozisyon, son başvuru tarihi 8 Mart 2024

İstanbul Kartal

·         2 açık pozisyon, son başvuru tarihi 11 Mart 2024

Denizli  Pamukkale

·         1 açık pozisyon, son başvuru tarihi 11 Mart 2024

Ankara Çankaya

·         1 açık pozisyon, son başvuru tarihi 12 Mart 2024

Ankara Gölbaşı

·         1 açık pozisyon, son başvuru tarihi 13 Mart 2024

İstanbul Ataşehir ve Pendik

·         Toplam 4 açık pozisyon, son başvuru tarihleri ise sırasıyla 13 Mart 2024 ve 15 Mart 2024
# 2024

04 Mar 2024 - 19:56 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.800.670 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL