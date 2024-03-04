04 Mar 2024 - 19:56 - Ekonomi

B sınıfı ehliyeti olan vatandaşlara müjde!

KPSS şartı aranmaksızın alımı yapılacak kadro dahilinde, kamu ve özel sektörde daimi olarak istihdam edilecek çok sayıda makam şoförü alımı yapılacağını duyuran İŞKUR, makam şoförü alımı için gerekli şartları açıkladı. Peki makam şoförü alımı hangi illerde yapılacak? Başvuru işlemleri nasıl yapılabilir? Başvuru şartları neler?