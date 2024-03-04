B sınıfı ehliyeti olan vatandaşlara müjde!

Makam şoförü alımı hangi illerde yapılacak?
Kamu ve özel sektörde gerçekleşecek makam şoförü alımları aşağıda belirtilen iller arasında yapılacaktır.
İstanbul Ümraniye
· 2 açık pozisyon, son başvuru tarihi 7 Mart 2024
Muğla Fethiye
· 3 açık pozisyon, son başvuru tarihi 8 Mart 2024
İstanbul Kartal
· 2 açık pozisyon, son başvuru tarihi 11 Mart 2024
Denizli Pamukkale
· 1 açık pozisyon, son başvuru tarihi 11 Mart 2024
Ankara Çankaya
· 1 açık pozisyon, son başvuru tarihi 12 Mart 2024
Ankara Gölbaşı
· 1 açık pozisyon, son başvuru tarihi 13 Mart 2024
İstanbul Ataşehir ve Pendik
· Toplam 4 açık pozisyon, son başvuru tarihleri ise sırasıyla 13 Mart 2024 ve 15 Mart 2024
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.