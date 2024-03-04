Bakan Güler'den DEM'li Gergerlioğlu'nun 'bedelli askerlik' önergesine yanıtı!

GERGERLİOĞLU'NA YANIT
Güler, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bedelli askerlikte kışla şartının kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı. Askeralma Kanunu'nun 9. maddesine göre, bedelli askerliğe tabi olanların temel eğitim süresinin bir ay olduğunu kaydeden Güler, "Bakanlığımızın, temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik çalışması bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR?
Askeralma Kanunu'nda da belirtildiği gibi bedelli askerlik ücreti, güncel memur aylık katsayısının 240.000'e çarpımı ile belirlenir. Bu hesaplama ise ocak ve temmuz ayında olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır. Ocak ayında belirlenen ücret, 30 Haziran'a kadar geçerli olurken temmuz ayında belirlenen ücret, 31 Aralık'a kadar geçerli olur. Bu hesaplamaya göre bedelli askerlik için 1 Ocak – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında ödenecek tutar ise 182.608,92 TL olarak belirlendi.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE TAKSİK YAPILIR MI?
Bedelli askerlik ödemelerinde dikkat etmeniz gereken bir diğer konu, ücretin peşin olarak ödenmesi. Çünkü bedelli askerlik için belirlenen ücret için bir taksitlendirme seçeneği sunulmaz. Bunun için anlaşmalı bankalara, defterdarlık ve mal müdürlüklerine bedelli askerlik ödemesi yaparken tüm ücreti peşin olarak ödemelisiniz. Bedelli askerlik ücretini ödemek için yeterli nakdiniz yoksa da bankaların sunduğu bedelli askerlik kredi seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Ödemenizi yaptıktan sonra da bedelli askerlik hizmetinden yararlanarak 28 günde askerlik görevinizi yerine getirebilirsiniz.
Kaynak: HABERLER.COM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.