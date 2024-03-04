Türkiye’yi dışlayan Rum projesi öldü!

AVRUPA YATIRIM BANKASI ELEKTRİK HATTINA HAYIR DEDİ

Kıbrıs Rum Kesimi'nin boru hattından sonra elektrik projesi de destek bulamadı ve sona erdi. Yunanistan'dan başlayarak deniz altından Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'e uzanacak elektrik hattı projesini finanse etmesi beklenen Avrupa Yatırım Bankası, Rumlara ikinci kez Ekonomik değil yanıtı verdi. Banka, Bu projeler yerine güneş enerjisine odaklanın aklı verdi. Rum-Yunan-İsrail üçlüsü 2000'li yıllarda Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından Türkiye'yi dışlayan bir dizi proje hazırladı. Bunlardan en önemlisi İsrail açıklarından başlayarak deniz altından Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'a uzanacak EastMed adı verilen boru hattı projesiydi. Diğeri ise yine aynı güzergahı takip edecek bin 200 kilometrelik kablo ile elektrik projesi oldu. 6 milyar dolarlık boru hattı projesine iki yıl önce ABD desteğini çekti. İsrail'i AB'ye bağlayacak elektrik hattının fişini ise 6.5 milyar dolarlık maliyeti karşılaması beklenen Avrupa Yatırım Bankası çekti. Bankanın genel başkan yardımcısı, bankanın ikinci kez Rum yönetimine olumsuz yanıt verdiğini söyledi. 2016 yılında dönemin Rum lideri Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu el ele tutuşarak projeyi başlatmıştı.

Kaynak: CNN TÜRK