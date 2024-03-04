ABD bankası tepki çeken hisse raporunu geri çekti!

ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America (BofA), Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören Ereğli Demir Çelik Fabrikaları (Erdemir) için 29 Şubat tarihinde yayımladığı raporu tepkiler üzerine değiştirdi.

29 Şubat Perşembe günü yayımladığı raporda, o tarihte 45 TL üzerinde işlem gören Erdemir hissesi için hedef fiyatı 17 TL olarak belirleyen analistler, bugünkü raporda düzeltme yaparak hedef fiyatı 47 TL olarak revize etti.

Bugünkü raporda, önceki rapordaki hataya işaret edilerek “Bu rapor 29 Şubat’ta yayımlanan ve şirketin beklenen FAVÖK ve hedef fiyatının doğru hesaplanmamasına yol açan gerçekleşen çelik fiyatları varsayımındaki hatayı düzeltiyor” denildi.

Kurumun yeni raporunda tavsiye de 'endeks altı getiri'den 'nötr' seviyesine yükseltildi.

Önceki raporda 28 milyar 763 milyon TL olan 2024 yılı faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) tahmini, bugünkü raporda 40 milyar 395 milyon TL oldu.

ERDEMİR RAPORA İTİRAZ ETMİŞTİ

Erdemir CFO'su Serdar Başoğlu, BofA'nın şirket hisselerine ilişkin analist notuna itiraz etmişti.

OYAK Maden Metalurji Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı Serdar Başoğlu Bloomberg'e yaptığı yazılı açıklamada, raporu yazan analistin son iki yılda şirketin hiçbir yatırımcı sunumuna, konferansına veya analist brifingine katılmadığını söylemişti.

Başoğlu “İlgili rapor şirketimizin görüş ve beklentilerini kapsamamaktadır. Oldukça eksik ve tamamen yanlış varsayımlar üzerine kurulan hatalı bir model içermektedir. Şirketimiz ve sektör gerçeklerini anlamadan kullanılan modele mesnet oluşturan temel varsayımların dahi yanlış olduğu raporda şirketimizle ilgili tespitlere katılmıyoruz. Zaman kimin haklı çıktığını gösterecektir.

Türkiye’nin lider çelik üreticisi olan şirketimiz 2023’te ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle yaşadığı ciddi üretim ve satış kaybına rağmen çok kısa sürede tam kapasite üretim seviyelerine geri dönmüş ve bu yıl da tam kapasite üretim ve ürettiği her tonajı satışa döndürme hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Bloomberg HT'ye Bank of America'nın son revizyonunu değerlendiren Başoğlu "Yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi için yerinde bir karar oldu" yorumunu yaptı.

RAPORDAKİ ANALİSTLERDEN BİRİ DEĞİŞTİ

29 Şubat'taki raporda imzası bulunan Jason Fairclough, Patrick Mann ve Michael Widmer bugünkü raporda imzalarını korurken, önceki raporda imzası olan analist Cameron Needham bugünkü raporda yer almadı. Onun yerine bugünkü raporda Alex Oppong ve Paul Kirjanovs'un imzaları yer aldı.

BofA, gecen hafta yayinladigi ve hedef fiyat olarak 17 TL verilen Erdemir raporunu iptal etti. Bugun yayinlanan raporda, HF 47 liraya cikariliyor, tavsiye 'underperform'dan 'neutral'a cikariliyor.

29 şubat

yanlış çelik fiyatı varsayımıyla yanlış kar tahmini ve yanlış fiyat hesaplaması

"Tahmini FAVÖK ve türetilmiş fiyat hedefinin doğru hesaplanmadığı anlamına gelen, varsayılan gerçekleşen çelik fiyatındaki bir hatanın düzeltilmesi"

Kaynak: SÖZCÜ