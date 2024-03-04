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Söğüt, Siyasi istikrar ve güven başarıyı getirdi

Tütünçiftlik sahilinde vatandaşlarla sohbet eden, taleplerini dinleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Elde ettiğimiz kazanımların temelinde siyasi istikrar ve güven var. Milletimiz bize güvendi bizler de eser ve hizmet ürettik” dedi

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Söğüt, Siyasi istikrar ve güven başarıyı getirdi
Söğüt, Siyasi istikrar ve güven başarıyı getirdi
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Körfez Belediye Başkanı ve AKP Başkan Adayı Şener Söğüt, havanın da güzel olmasıyla sahile inen ve piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve meclis üyesi adaylarının da katıldığı ziyaretler kapsamında Başkan Söğüt, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla da fotoğraf çektirdi.

İNSAN MERKEZLİ PROJELER

AKP ile birlikte Türkiye’de siyasi istikrar ve güven sağlandığını belirten Başkan Söğüt, “AK Parti ile birlikte neyi başardıysak; el birliği, gönül birliği içinde başardık. İnsan odaklı projeler ile yine halkımızın karşısına çıktık. Körfez’e değer katacak 59 projeyi daha hayata geçireceğiz” dedi.
# ilçe, meclis üyesi, türkiye, AKP
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04 Mar 2024 - 20:46 - Siyaset

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