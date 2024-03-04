Söğüt, Siyasi istikrar ve güven başarıyı getirdi

Körfez Belediye Başkanı ve AKP Başkan Adayı Şener Söğüt, havanın da güzel olmasıyla sahile inen ve piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve meclis üyesi adaylarının da katıldığı ziyaretler kapsamında Başkan Söğüt, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla da fotoğraf çektirdi.
İNSAN MERKEZLİ PROJELER
AKP ile birlikte Türkiye’de siyasi istikrar ve güven sağlandığını belirten Başkan Söğüt, “AK Parti ile birlikte neyi başardıysak; el birliği, gönül birliği içinde başardık. İnsan odaklı projeler ile yine halkımızın karşısına çıktık. Körfez’e değer katacak 59 projeyi daha hayata geçireceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.