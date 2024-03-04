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AKP Genel Başkan Yardımcısı Kaya Kocaeli’ye geliyor!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya AKP Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu’nun beyannamelerini açıklayacağı program için Kocaeli’ye gelecek.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Kaya Kocaeli’ye geliyor! mask

AKP Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yarın (05.03. 2024) saat 17.00’de Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Seçim Beyannamesi programı ile vaatlerini kamuoyuyla paylaşacak.

Programa, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı olan Fatma Betül Sayan Kaya da katılacak.
# 2024, seçim, AKP

04 Mar 2024 - 20:43 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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