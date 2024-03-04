AKP Genel Başkan Yardımcısı Kaya Kocaeli’ye geliyor!

AKP Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yarın (05.03. 2024) saat 17.00’de Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Seçim Beyannamesi programı ile vaatlerini kamuoyuyla paylaşacak.
Programa, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı olan Fatma Betül Sayan Kaya da katılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.