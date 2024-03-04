CHP'li Acurman projelerini anlatacak

CHP Başiskele İlçe Seçim Kurulu, CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman’ın, adaylığını ‘ilçe başkanlığı görevinden zamanında istifa etmedi’ itirazı düşürmüştü. Acurman bu kararın ardından Kocaeli İl Seçim Kurulu’na itiraz etti fakat karar değişmedi. CHP’li Anıl Acurman’ın son olarak Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı başvuru kabul edildi. Anıl Acurman bu kararla CHP Başiskele Belediye Başkan Adaylığına geri döndü. Adaylığa geri dönmesinin ardından tekrar çalışmalarına başlayan Anıl Acurman, 6 Mart Çarşamba günü saat 18.00’de Wellborn Hotel Başiskele’de projelerini anlatacak.