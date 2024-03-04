İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde hissedildi… Çanakkale’de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan paylaşıma göre, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremin derinliği 10.44 km olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

“OLUMSUZ BİR DURUM YOK”

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Yenice’de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.

Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

"TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale ilimizin Yenice ilçesinde saat 21.38’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kaynak: CUMHURİYET