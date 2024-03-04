04 Mar 2024 - 22:29- Siyaset G:

İYİ PARTİ'DEN TOPLU İSTİFA!

İYİ Parti’den toplu şekilde istifa eden, içlerinde Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı’nın da yer aldığı 100’e yakın kişi, AKP’ye geçti. Çiçeği burnunda AK Partililere rozetlerini Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt taktı

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İYİ PARTİ'DEN TOPLU İSTİFA! mask

Körfez’de İYİ Parti’den toplu şekilde istifa eden, İYİ Parti Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Abdurrahman Akbay’ın da içlerinde bulunduğu 100 kişi, AKP’ye geçti. 

AKP Körfez İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya; Körfez Belediye Başkanı ve AKP Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, AKP İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül de katıldı.

BÜYÜK BİR AİLEYİZ’
AKP’nin büyük bir aile olduğunu belirten Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, “ Yeni katılımcılarımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan da, “Körfez’de siyasetin doğru adresi AK Parti’dir” şeklinde konuştu. Başkan Söğüt ve Okudan daha sonra doldurulan üye formlarını tek tek teslim aldı. Yeni üyelere rozetleri de takılırken, ilçe binası önünde de günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.
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04 Mar 2024 - 22:29 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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