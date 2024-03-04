04 Mar 2024 - 23:18- Asayiş G:

Tırın altında kalan motokurye hayatını kaybetti

Derince ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan 60 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Tırın altında kalan motokurye hayatını kaybetti mask

Kaza, saat 19.30 sıralarında Deniz Mahallesi Liman Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır ile Ahmet Arda (60) hakimiyetindeki 41 ARY 224 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motokurye Ahmet Arda tırın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ahmet Arda’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından Arda'nın cenazesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
# acil, eğitim, inceleme, sağlık

04 Mar 2024 - 23:18 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Queen - Kimse 60 yaşındaki bir insanın motokuryelik yaptığını sorgulamaz!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mart 23:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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