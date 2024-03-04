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DİKKAT! KOCAELİ YARIN SAĞANAK YAĞMURA TESLİM OLACAK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli'de yarın (5 Mart 2024 Salı) Sağanak Yağmur olacak. Sıcaklık ise 16 derece olarak tahmin ediliyor.

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DİKKAT! KOCAELİ YARIN SAĞANAK YAĞMURA TESLİM OLACAK! mask

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
SALI24.00 - 03.008896311
SALI03.00 - 06.006695516
SALI06.00 - 09.009986617
SALI09.00 - 12.00141460923
SALI12.00 - 15.001616751835
SALI15.00 - 18.00131392340
SALI18.00 - 21.00121295312
SALI21.00 - 24.00111196212
# Hava durumu, sağanak, yağmur, Kocaeli

04 Mar 2024 - 23:28 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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