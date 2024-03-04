04 Mar 2024 - 23:28 - Gündem

DİKKAT! KOCAELİ YARIN SAĞANAK YAĞMURA TESLİM OLACAK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli'de yarın (5 Mart 2024 Salı) Sağanak Yağmur olacak. Sıcaklık ise 16 derece olarak tahmin ediliyor.