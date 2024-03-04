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Dilovası halkı DEM PARTİ ile değişim istiyor

DEM PARTİ Dilovası’nın Mimar Sinan Mahallesinde seçim bürosu açılışı gerçekleştirdi. Yüzlerce partilinin katıldığı açılışa DEM Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları Selda İlgöz, Hasan Özgüneş, DEM PARTİ Dilovası Belediye Eş Başkan Adayları Şevin Coşkun ve Mustafa Avcı katıldı.

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Dilovası halkı DEM PARTİ ile değişim istiyor mask

Açılışta konuşan DEM Parti Dilovası Belediye Eş Başkan Adayı Mustafa Avcı, “Dilovası’nı yıllardır aynı zihniyet yönetiyor ve halkın taleplerine çözüm olamıyorlar. Dilovası’nın sorunları çığ gibi büyürken çözüm üretmesi gerekenler yandaşlarını kayırma hesapları yapıyor. 31 Martta bu düzeni yıkacağız. Tüm Dilovası’nı eşit ve adil hizmet anlayışımızla buluşturarak sorunların çözüm adresi olacağız. Dilovası halkı DEM Parti ile değişim istiyor. Bu değişim yakındır.” şeklinde konuştu.
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04 Mar 2024 - 23:41 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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