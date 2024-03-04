Dilovası halkı DEM PARTİ ile değişim istiyor

Açılışta konuşan DEM Parti Dilovası Belediye Eş Başkan Adayı Mustafa Avcı, “Dilovası’nı yıllardır aynı zihniyet yönetiyor ve halkın taleplerine çözüm olamıyorlar. Dilovası’nın sorunları çığ gibi büyürken çözüm üretmesi gerekenler yandaşlarını kayırma hesapları yapıyor. 31 Martta bu düzeni yıkacağız. Tüm Dilovası’nı eşit ve adil hizmet anlayışımızla buluşturarak sorunların çözüm adresi olacağız. Dilovası halkı DEM Parti ile değişim istiyor. Bu değişim yakındır.” şeklinde konuştu.