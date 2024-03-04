Dilovası halkı DEM PARTİ ile değişim istiyor

Açılışta konuşan DEM Parti Dilovası Belediye Eş Başkan Adayı Mustafa Avcı, “Dilovası’nı yıllardır aynı zihniyet yönetiyor ve halkın taleplerine çözüm olamıyorlar. Dilovası’nın sorunları çığ gibi büyürken çözüm üretmesi gerekenler yandaşlarını kayırma hesapları yapıyor. 31 Martta bu düzeni yıkacağız. Tüm Dilovası’nı eşit ve adil hizmet anlayışımızla buluşturarak sorunların çözüm adresi olacağız. Dilovası halkı DEM Parti ile değişim istiyor. Bu değişim yakındır.” şeklinde konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.