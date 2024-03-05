Hikmet Karaman, Karagümrük'ten özür diledi!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük karşısında sahalarında aldıkları 1-0'lık zaferin büyük önem taşıdığını belirtti.

Maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Karaman, kazanılan üç puanın takım için ve lig sıralaması açısından kritik olduğunu vurgulayarak, "Bu üç puanla birlikte en azından galibiyete alışkanlık yapacak bir başlangıç yaptık. Kadromuzda kart cezalısı, sakatlar bulunmasına rağmen oyuncularımız şartlar ne olursa olsun sonuna kadar mücadele etmeyi ve Demirspor taraftarını da sahada iyi temsil etmeyi gösterdiler diye düşünüyorum. 1-0'dan sonra rakibimize oranla daha net pozisyonlarımız var. Son dakikalarda ikinci golü bulacak pozisyonları, rakibe oranla daha net bulduk." dedi.

Ekip olarak daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını ifade eden Karaman, bu süreci verimli bir şekilde kullanmanın önemine dikkat çekerek, "Bu zamanı da iyi değerlendirmeye ihtiyacımız var. Aynı zamanda maçı oynayarak oyunu, oyuncuyu görüp, değişiklikler yaparak skor almaya ihtiyacımız var. Biz bunu birlikte yapmaya çalışıyoruz. Sabırlı olalım." şeklinde konuştu.

"HATAMIZ VARSA ÖZÜR DİLİYORUM"

Maç esnasında yaşanan bazı olumsuz durumları da dile getiren Karaman, "Rakip takımdan, Şota hocamdan, Karagümrük camiasından ekibim adına hatalarımız varsa özür diliyorum. Çünkü birkaç kere top oyuna girdi, çıktı. Biz de yaşıyoruz bunları. Hem kendi sahamızda yaşadık hem rakip sahalarda yaşadık." ifadelerini kullandı.