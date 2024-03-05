"Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek" iddiasına Erbakan'dan yanıt geldi!

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan 'bazı belediye başkan adaylarının parti tarafından çekileceği' iddialarına X'ten yanıt verdi.

Erbakan, partililerin motivasyonunu düşürmek için bazı belediye başkan adaylarının çekildiği iddialarının öne sürüldüğünü dile getirerek “Yeniden Refah Partisi’nin tarihi bir seçim başarısına ulaşması asla engellenemeyecektir” dedi.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Erbakan, “Bu seçimde tek başımıza tarihi bir başarıya imza atacak, Allah’ın izniyle kıymetli vatandaşlarımızı o çok özledikleri Milli Görüş belediyeciliği ile, ahlaklı belediyecilik ile yeniden buluşturacağız” dedi.

Fatih Erbakan X üzerinden yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

"Son günlerde bazı çevreler Yeniden Refah camiasının motivasyonunu düşürmek ve kafaları karıştırmak için bazı belediye başkan adaylarımızın partimiz tarafından adaylıktan çekileceğini öne sürüyorlar.

Bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyoruz.

Bu seçimde tek başımıza tarihi bir başarıya imza atacak, Allah'ın izniyle kıymetli vatandaşlarımızı o çok özledikleri Milli Görüş belediyeciliği ile, ahlaklı belediyecilik ile yeniden buluşturacağız.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olan; sahada ayak basmadık yer, dokunmadık yürek ve el bırakmayan Yeniden Refah Parti- si'nin tarihi bir seçim başarısına ulaşması asla engellenemeyecektir!"

Kaynak: 12punto