Müslüman Kardeşler'in 8 yöneticisi idam cezasına çarptırıldı

Mısır Mahkemesi, 2013 yılında askeri darbenin ardından Rabia Meydanı'nda düzenlenen oturma eylemi nedeniyle bölge çevresinde çıkan olaylara ilişkin davada üst düzey Müslüman Kardeşler (İhvan) yöneticilerini idam cezasına çarptırdı.

AA'nın Mısır haber ajansı MENA'dan aktardığına göre, 2013 yılında Rabia Meydanı'nın yakınındaki Manassa bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili davanın duruşması bugün Olağanüstü Devlet Yüksek Güvenlik Mahkemesi'nde yapıldı.

MAHKEME İDAM CEZASI VERDİ

Mahkeme, İhvan ve Cemaat'ül İslamiyye teşkilatından 8 yönetici hakkında idam cezası verdi. İdam cezasına çarptırılanların 80 yaşındaki İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin yanı sıra, Muhammed el-Biltaci, Mahmud İzzet, Amr Muhammed Zeki, Üsame Yasin, Saffet Hicazi, Asım Abdulmacid ve Muhammed Abdulmaksut olduğu ifade edildi.

Duruşmada 37 sanık müebbet hapis (25 yıl), 6 sanık 15'er yıl ağırlaştırılmış, 7 sanık 10'ar yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılırken, 21 sanık da beraat etti.

Mahkemenin hükmüne temyiz yolunun açık olmadığı belirtildi. Mısır'da daha önce de İhvan yöneticileri hakkında idam kararları çıkmıştı ancak bunlara temyiz yolu açıktı.

Mısır yasalarına göre, idam hükmü cumhurbaşkanının onayından sonra infaz ediliyor. Cumhurbaşkanının, idam cezasını, hapis cezasına indirme veya hükümlüyü affetme, cezanın infazını durdurma ve hükümlünün serbest bırakılmasına karar verme yetkisi bulunuyor.

Mısır’da eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 3 Temmuz 2013'te darbeyle görevden alınmasının ardından Rabia Meydanı’nda eylemler başlamış ve 14 Ağustos 2013 tarihine kadar sürmüştü.