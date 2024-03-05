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Bakan Koca duyurdu: Bursa'da depremde balkondan atlayan 1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale’de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde, panikle balkondan atlayan bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Koca duyurdu: Bursa'da depremde balkondan atlayan 1 kişi hayatını kaybetti mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Koca,  deprem anında panikle balkondan atlayan bir yurttaşın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam Çanakkale Yenice’de meydana gelen; Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul’da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun."

Kaynak: YENİÇAĞ
# sağlık, Deprem, Çanakkale, medya

05 Mar 2024 - 00:55 - Gündem

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