Bakan Koca duyurdu: Bursa'da depremde balkondan atlayan 1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.
Koca, deprem anında panikle balkondan atlayan bir yurttaşın yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Koca, şu ifadelere yer verdi:
"Bu akşam Çanakkale Yenice’de meydana gelen; Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul’da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun."
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.