- Siyaset

CHP BÜYÜKŞEHİR ADAYI BİLGİN: "ŞEHRİMİZİN YILDIZINI YENİDEN BİZ PARLATACAĞIZ"

CHP Kocaeli Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin dün (4 Mart 2024) sabahın erken saatlerinden itibaren seçim bölgesinde halkla, gençlerle, emekçilerle buluştu, onların sorunlarını dinledi , yönetime geldiklerinde hayata geçirecekleri projeleri paylaştı.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
CHP BÜYÜKŞEHİR ADAYI BİLGİN: "ŞEHRİMİZİN YILDIZINI YENİDEN BİZ PARLATACAĞIZ" mask

Bilgin’in ilk durağı dün sabah Başiskele idi. CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı ile birlikte Başiskele Seymenler durağında öğrenci gençlere ve emekçilere sürpriz yaptı. Büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılanan CHP Büyükşehir Adayı Atasoy Bilgin gençlerle sohbetinde ‘’Kentimizin yıldızını sizin gülen gözleriniz gibi yeniden parlatacağım, söz’’ diye konuştu.

Bilgin ve Yıldızlı öğleden sonra Başiskele esnafını ziyaret etti

Atasoy Bilgin AKP’li mevcut belediyeyi sert sözlerle eleştirirken şunları söyledi:

‘’ 20 yıldır tüm Kocaeli'yi adil ve çağdaş belediyecilikten mahrum bırakan mevcut yönetim çıkıp başka şehirlerin sorunlarından bahsederek ihmalkarlığını gizlemeye çalışıyor. İktidarın laf oyunlarıyla vatandaşın gözünü boyadığı dönem artık geçti, Oysa biz Kocaeli'nin her bir köşesini seviyoruz. Sorunları yaşayanların ağzından dinleyerek geliştirdiğimiz çözümler hazır, biz de hazırız.’’

CHP'li adaylar daha sonra saat 19.30 da Körfez Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdiler.

# AKP, chp, büyük, seçim, Başiskele

05 Mar 2024 - 00:56 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.800.670 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL