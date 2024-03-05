CHP BÜYÜKŞEHİR ADAYI BİLGİN: "ŞEHRİMİZİN YILDIZINI YENİDEN BİZ PARLATACAĞIZ"

Bilgin’in ilk durağı dün sabah Başiskele idi. CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı ile birlikte Başiskele Seymenler durağında öğrenci gençlere ve emekçilere sürpriz yaptı. Büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılanan CHP Büyükşehir Adayı Atasoy Bilgin gençlerle sohbetinde ‘’Kentimizin yıldızını sizin gülen gözleriniz gibi yeniden parlatacağım, söz’’ diye konuştu.

Bilgin ve Yıldızlı öğleden sonra Başiskele esnafını ziyaret etti

Atasoy Bilgin AKP’li mevcut belediyeyi sert sözlerle eleştirirken şunları söyledi:

‘’ 20 yıldır tüm Kocaeli'yi adil ve çağdaş belediyecilikten mahrum bırakan mevcut yönetim çıkıp başka şehirlerin sorunlarından bahsederek ihmalkarlığını gizlemeye çalışıyor. İktidarın laf oyunlarıyla vatandaşın gözünü boyadığı dönem artık geçti, Oysa biz Kocaeli'nin her bir köşesini seviyoruz. Sorunları yaşayanların ağzından dinleyerek geliştirdiğimiz çözümler hazır, biz de hazırız.’’

CHP'li adaylar daha sonra saat 19.30 da Körfez Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdiler.