SP Derince adayı Ayvaz, projelerini açıkladı

Yatırım, üretim, istihdam, şehrimizin kadınları, gençleri ve engelli vatandaşlarına hizmet etmeyen hiçbir projeyi Derince’nin kaldırma lüksü olmadığını söyleyen Ayvaz, “Bizim belediyecilik anlayışımız bilbord ve beton belediyeciliği değil vatandaşlarımızın dertleri ve şehrimizin gerçek problemlerini çözmek olacaktır” dedi.

Belediyecilik anlayışına yönelik Saadet Partisinin Yönetim Vaatlerini 8 ana başlığa toplayan AYVAZ, 20 adet projeyi şehirle paylaştı.

Ana projelerini açıklayan Ayvaz, “Şehrimiz ile alakalı bazı problemleri önümüzdeki süreçte yerinde gündeme getireceğiz” dedi.