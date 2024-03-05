SP Derince adayı Ayvaz, projelerini açıkladı

Yatırım, üretim, istihdam, şehrimizin kadınları, gençleri ve engelli vatandaşlarına hizmet etmeyen hiçbir projeyi Derince’nin kaldırma lüksü olmadığını söyleyen Ayvaz, “Bizim belediyecilik anlayışımız bilbord ve beton belediyeciliği değil vatandaşlarımızın dertleri ve şehrimizin gerçek problemlerini çözmek olacaktır” dedi.
Belediyecilik anlayışına yönelik Saadet Partisinin Yönetim Vaatlerini 8 ana başlığa toplayan AYVAZ, 20 adet projeyi şehirle paylaştı.
Ana projelerini açıklayan Ayvaz, “Şehrimiz ile alakalı bazı problemleri önümüzdeki süreçte yerinde gündeme getireceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.