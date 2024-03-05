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SP Derince adayı Ayvaz, projelerini açıkladı

Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Cuma Ayvaz, yönetim vaatleri ve ana projelerini açıkladı

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SP Derince adayı Ayvaz, projelerini açıkladı mask
SP Derince adayı Ayvaz, projelerini açıkladı
SP Derince adayı Ayvaz, projelerini açıkladı
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Yatırım, üretim, istihdam, şehrimizin kadınları, gençleri ve engelli vatandaşlarına hizmet etmeyen hiçbir projeyi Derince’nin kaldırma lüksü olmadığını söyleyen Ayvaz, “Bizim belediyecilik anlayışımız bilbord ve beton belediyeciliği değil vatandaşlarımızın dertleri ve şehrimizin gerçek problemlerini çözmek olacaktır” dedi.

Belediyecilik anlayışına yönelik Saadet Partisinin Yönetim Vaatlerini 8 ana başlığa toplayan AYVAZ, 20 adet projeyi şehirle paylaştı.

Ana projelerini açıklayan Ayvaz, “Şehrimiz ile alakalı bazı problemleri önümüzdeki süreçte yerinde gündeme getireceğiz” dedi.

SP Derince adayı Ayvaz, projelerini açıkladı
SP Derince adayı Ayvaz, projelerini açıkladı
# hizmet

05 Mar 2024 - 00:59 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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