6 ilçede elektrikler kesilecek!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|57116
|KOCAELİ
|KANDIRA
|BALLAR
|BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER
|05.03. 2024
|09:00
|15:30
|57441
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, GEREDELİ, KASIKÇI, KAŞIKÇI, KÖSEKÖY
|ÇARMUKLAR MEVKII, ÇARMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, FAKILAR MEVKII, FAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACI İBRAHİMLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAZAL SK., HOCAOGLU MEVKII, HOCAOĞLU MEVKİİ, HOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIKÇI MERKEZ MEVKII, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NEZIRLER MEVKII, NEZİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, PAYALAR MEVKİİ, PAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER
|05.03.2024
|09:00
|17:00
|57508
|KOCAELİ
|KARTEPE
|DERBENT, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE
|ALİ EFENDİ SK., BAKKAL SK., BARUT SK., BEGONYA SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., DOĞUŞ CD., ELVEDA SK., HALK SK., HEYBE, HEYBE SK., MECİT SK., MESCİT SK., ÖMERAĞA SK., RUMELI, RUMELİ SK., SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SIRINAGA, SÖNMEZLER SK., ŞİRİNAĞA CD., TURCAN, TURCAN SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK.
|05.03.2024
|09:00
|17:00
|57545
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|HASANEYN, NİMETİYE, NÜZHETIYE
|ARNAVUT SK., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, HASAN AGA, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., YENI, YENİ SK., YILDIRIMLAR CD.
|05.03.2024
|09:30
|17:30
|57565
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULAŞLI YALI
|1056. SK., 202. CD, 2818., 2825., 2875., AGAH EFENDİ SK., BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., İZZET AÇIKBAŞ SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KARŞIBAŞI CD., KIBLEPINAR, MUAZZEZ ARUOBA SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER
|05.03.2024
|10:00
|14:00
|57566
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|CUMHURIYET, CUMHURİYET, YUKARI
|3023. SK., 3032., 3032. SK., 3142., 3142. SK., 3155., A.GALITEKIN, A.GALİTEKİN SK., AKYÜZ SK., AYDIN YILMAZ SK., BAG YOLU, BAĞ YOLU SK., BAHÇE YOLU CD., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., EROL ÖZÜDOGRU, EROL ÖZÜDOĞRU SK., HARBİŞ CD., HÜSEYİN YÜKSEL CD., KADEMDERE SK., SALİH SAĞKOL SK., SALİH SAYGILI SK., SEVGI YOLU, TÜRKMENOĞLU SK., YÜKSEL, YÜKSEL SK., ZEYTINLIK YOLU, ZEYTİNLİK YOLU CD.
|05.03.2024
|10:
|15:00
|57594
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|FATİH
|EŞREF BİTLİS CD., TEK KAPI SK.
|05.03.2024
|13:00
|17:00
- Gündem
6 ilçede elektrikler kesilecek!
SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bugün (5 Mart 2024 Salı) 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak
# 2024, cumhuriyet, yeni, ilçe, Kartepe
05 Mar 2024 - 01:30 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.