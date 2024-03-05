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Çetinkaya, “Karamürsel için hazırız”

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya’ya destek günden güne büyüyor. “Karamürsel için hazırız” diyen Çetinkaya, çalmadık kapı bırakmıyor.  

İhlas Haber Ajansı
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Çetinkaya, “Karamürsel için hazırız” mask
Çetinkaya, “Karamürsel için hazırız”
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KİMSEYİ UNUTMUYOR

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, 31 Mart Seçimleri öncesinde çalışmalarına hız verdi. Hergün onlarca haneyi ziyaret ederek yüzlerce vatandaş ile bir araya gelen Çetinkaya, kutsal topraklarda dönen vatandaşlarla hastaları da unutmuyor.

AİLE MEMNUN OLDU

Umre ziyaretini gerçekleştiren Osman Erol ve ailesini Akçat Mahallesindeki evinde ziyaret eden Mesut Çetinkaya, “Yapmış olduğunuz umre ziyaretlerini Rabbim kabul etsin” dedi. Erol ailesi ise ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Çetinkaya ve ekibine teşekkür etti.

HASTALARA ŞİFA DİLEDİ

Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, rahatsızlığı nedeniyle evinde istirahat eden eniştesi Ahmet Pınar ile Ali Doğrul’u da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Aileler ziyaretten duydukları memnuniyetleri belirterek Çetinkaya’ya seçim çalışmaların başarı diledi.
# seçim, oldu, cumhur ittifakı

05 Mar 2024 - 08:44 - Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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