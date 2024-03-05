AKP'li eski Belediye Başkanı tutuklandı

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden en çok etkilenen ve neredeyse hasarsız binanın olmadığı Gaziantep Nurdağı'nda, Emek Apartmanı yıkılmış ve 38 vatandaşımız enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Sitenin yıkılması hakkında yapılan soruşturma kapsamında aralarında Nurdağı eski Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında 22 yıl 6’şar ay hapis istemi ile dava açılmıştı.Yapılan duruşma kapsamında tahliye edilen Kavak için, sonrasında yapılan itiraz ile yakalama kararı çıkarılmıştı. Bu soruşturma esnasında görevinden uzaklaştırılan Ökkeş Kavak teslim oldu.Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, hakkında yakalama kararı veren 5. Ağır Ceza Mahkemesine bağlandı. Kavak, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti Ökkeş Kavak’ın mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak sanığın tutuklanmasına karar verdi.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince 10 Ocak'ta görülen 9 sanığın yargılandığı davada tutuklu Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T'nin tahliyesine itiraz etmiş, üst mahkeme sıfatıyla itirazı değerlendiren Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Ocak'ta sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.