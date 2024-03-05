Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılığa karşı operasyonlarını sürdürüyor

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla kaçakçılara göz açtırılmıyor. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen beş ayrı operasyonda toplam 58 kilogram uyuşturucu madde, 336 bin 870 paket kaçak sigara, 82.800 adet elektronik sigara ve çeşitli ticari eşya ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan kararlar doğrultusunda söz konusu eşyalara el konularak şahıslar hakkında tahkikat başlatıldı.
Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri operasyonlarda dikkatli ve özverili çalışmaları sonucunda toplum sağlığına ve ülke ekonomisine büyük bir tehdit oluşturan uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdürürken yasa dışı yollarla ülkeye getirilen kaçak eşyalara el koyarak kaçakçıların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla kaçakçılara göz açtırılmıyor. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen beş ayrı operasyonda toplam 58 kilogram uyuşturucu madde, 336 bin 870 paket kaçak sigara, 82.800 adet elektronik sigara ve çeşitli ticari eşya ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan kararlar doğrultusunda söz konusu eşyalara el konularak şahıslar hakkında tahkikat başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.