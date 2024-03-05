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Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılığa karşı operasyonlarını sürdürüyor

Kapıkule, İpsala, Kocaeli, Mersin ve Karasu Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 34 milyon 255 bin Türk Lirası olan uyuşturucu madde, 21 milyon 145 bin Türk Lirası değerinde kaçak sigara ve 58 milyon Türk Lirası değerinde elektronik sigara ve çeşitli ticari eşya ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılığa karşı operasyonlarını sürdürüyor mask
Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılığa karşı operasyonlarını sürdürüyor
Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılığa karşı operasyonlarını sürdürüyor
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Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla kaçakçılara göz açtırılmıyor. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen beş ayrı operasyonda toplam 58 kilogram uyuşturucu madde, 336 bin 870 paket kaçak sigara, 82.800 adet elektronik sigara ve çeşitli ticari eşya ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan kararlar doğrultusunda söz konusu eşyalara el konularak şahıslar hakkında tahkikat başlatıldı.
Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri operasyonlarda dikkatli ve özverili çalışmaları sonucunda toplum sağlığına ve ülke ekonomisine büyük bir tehdit oluşturan uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdürürken yasa dışı yollarla ülkeye getirilen kaçak eşyalara el koyarak kaçakçıların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
# cumhuriyet, büyük

05 Mar 2024 - 09:03 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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