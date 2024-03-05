05 Mar 2024 - 09:03 - Asayiş

Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılığa karşı operasyonlarını sürdürüyor

Kapıkule, İpsala, Kocaeli, Mersin ve Karasu Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 34 milyon 255 bin Türk Lirası olan uyuşturucu madde, 21 milyon 145 bin Türk Lirası değerinde kaçak sigara ve 58 milyon Türk Lirası değerinde elektronik sigara ve çeşitli ticari eşya ele geçirildi.