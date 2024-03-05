Başiskele’nin en önemli sorunu haline gelen ulaşım sorununa değinmek ve vatandaşları bu konuda yapacaklarıyla bilgilendirmek adına sabahları sık sık işçi duraklarında günaydın diyen Acurman bu kez de şehrin en kalabalık hatlarından biri olan 755 Nolu otobüs hattına milletvekili Harun Yıldızlı ve Büyükşehir belediye başkan adayı Atasoy Bilgin ile birlikte binerek komşularıyla ulaşım üzerine sohbet etti ve çözüm önerilerini paylaştı.Acurman paylaştığı videoda, komşularının her gün 2 saatinin çalındığına işaret etti
05 Mar 2024 - 09:23- Siyaset Güncelleme:
Anıl Acurman HAT 755’te komşularının sorunlarını dinledi
CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Av. Anıl Acurman, adaylık hakkının geri verilmesinin ardından seçim çalışmalarını kaldığı yerden sürdürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.