05 Mar 2024 - 09:23- Siyaset G:

Anıl Acurman HAT 755’te komşularının sorunlarını dinledi

CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Av. Anıl Acurman, adaylık hakkının geri verilmesinin ardından seçim çalışmalarını kaldığı yerden sürdürüyor.

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Anıl Acurman HAT 755’te komşularının sorunlarını dinledi
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Başiskele’nin en önemli sorunu haline gelen ulaşım sorununa değinmek ve vatandaşları bu konuda yapacaklarıyla bilgilendirmek adına sabahları sık sık işçi duraklarında günaydın diyen Acurman bu kez de şehrin en kalabalık hatlarından biri olan 755 Nolu otobüs hattına milletvekili Harun Yıldızlı ve Büyükşehir belediye başkan adayı Atasoy Bilgin ile birlikte binerek komşularıyla ulaşım üzerine sohbet etti ve çözüm önerilerini paylaştı.Acurman paylaştığı videoda, komşularının her gün 2 saatinin çalındığına işaret etti
# Başiskele

05 Mar 2024 - 09:23 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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