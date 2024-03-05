Hürriyet 68 Kuşağı Genç Karma Futbolcuları ile buluştu 

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 68 Kuşağı Genç Karma Futbolcularını Gülümse Kafe’de gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğinde ağırladı. Kocaelispor’un değerli isimlerinden Hüseyin Çakmak öncülüğünde bir araya gelen topluluk ev sahipliğinden dolayı Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.
“BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ”
Programa dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Hürriyet, “Kocaelispor’umuzun değerli isimlerinden Hüseyin Çakmak öncülüğünde bir araya gelen "68 Kuşağı Genç Karma Futbolcuları" ile bu sabah Gülümse Kafe’mizde bir araya gelmiştik. Kentimizin kıymetli çınarlarıyla bir araya gelmek benim için çok değerliydi” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.