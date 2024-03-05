Hürriyet, İzmit halkının yanında

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentin dört bir yanında vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üretmeye yönelik saha ziyaretlerine devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla, işçi ziyaretleri ve cami ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Hürriyet, günün geri kalanı da kentin farklı noktalarında vatandaşın karşısına çıkıyor.

HALKIN İÇİNDE

Cenazelerde İzmit halkının acısına ortak olan Başkan Hürriyet, nişan ve düğün cemiyetlerine katılarak mutluluklara da ortak oluyor. Kimi zaman pazarda, kimi zaman bir okulun bahçesinde görülen Başkan Hürriyet, İzmitlilerle birlikte gülüyor, İzmitlilerle birlikte dertleniyor.

CAMİ ZİYARETLERİNİ ÖNEMSİYOR

Her sabah kentin farklı noktalarında servis bekleyen emekçilere kolaylıklar dileyen Başkan Hürriyet, ardından cami cemaatleriyle buluşarak talep ve ihtiyaçları dinliyor. Cemaatin talepleri ise İzmit Belediyesi öz kaynaklarıyla kısa sürede yerine getiriliyor.

ESNAFLARI UNUTMUYOR

Başkan Hürriyet, günün geri kalanında da saha programlarına devam ediyor. Her gün farklı mahallelerde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Hürriyet, vatandaşın taleplerini birebir yerinde dinleyerek çözüm üretiyor. Ayrıca pazarcı esnafını da düzenli olarak ziyaret eden Başkan Hürriyet, esnafın yanında olduğunu daima gösteriyor.

OKULLARDA BESLENME SAATİ PROJESİNİ ANLATIYOR

Okul ziyaretleri ile öğretmen ve öğrencilerle buluşan Başkan Hürriyet, eğitime yönelik projelerini anlatıyor. Beslenme Saati Projesine önem veren ve daha fazla çocuğun bu hizmetten faydalanmasını isteyen Başkan Hürriyet, okullarda özellikle bu konu üzerinde duruyor.

CUMA NAMAZI SONRASI CEMAAT ZİYARETLERİ

Başkan Hürriyet, Cuma namazları çıkışında da cami cemaatleriyle bir araya geliyor. İzmit’in her noktasına hiçbir ayrım gözetmeden en iyi hizmeti götürmek adına çalışan Başkan Hürriyet, vatandaşların da takdirini topluyor.