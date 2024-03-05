Özmural: Gerçek belediyecilik dedikleri  sahte diplomayla personel çalıştırmak mı?

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İzmit Belediyesinin personel sayısındaki gerçek dışı sayılar üzerinden algı yaratanlara sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla cevap verdi. Özmural, şu ifadeleri kullandı: Son günlerde İzmit Belediyesinin personel sayısındaki gerçek dışı artış sayıları üzerinden polemik yaratarak gündem peşinde koşan sözüm ona gerçek belediyecilik iddiasında bulunanlara hatırlatmak lazım.

“USULSÜZ ATAMALAR SİZDE”

AKP yönetimi döneminde milletvekili nüfusunu kullanarak sahte diploma ile personel çalıştırmak sizde. Yatmaya geldik üstelik para veriyor canım belediyem deyip fotoğraf yayınlayanlar sizde. 2019 seçimi öncesinde usulsüz atamalar sizde. Meclis üyelerinin yakınlarını belediyeye doldurmak sizde. Biz sizin gerçek belediyeciliğinizi yakından tanıyoruz.Vatandaşa da hatırlatalım dedik.