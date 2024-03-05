Özmural: Gerçek belediyecilik dedikleri  sahte diplomayla personel çalıştırmak mı?

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İzmit Belediyesinin personel sayısındaki gerçek dışı sayılar üzerinden algı yaratanlara sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla cevap verdi. Özmural, şu ifadeleri kullandı: Son günlerde İzmit Belediyesinin personel sayısındaki gerçek dışı artış sayıları üzerinden polemik yaratarak gündem peşinde koşan sözüm ona gerçek belediyecilik iddiasında bulunanlara hatırlatmak lazım.
“USULSÜZ ATAMALAR SİZDE”
AKP yönetimi döneminde milletvekili nüfusunu kullanarak sahte diploma ile personel çalıştırmak sizde. Yatmaya geldik üstelik para veriyor canım belediyem deyip fotoğraf yayınlayanlar sizde. 2019 seçimi öncesinde usulsüz atamalar sizde. Meclis üyelerinin yakınlarını belediyeye doldurmak sizde. Biz sizin gerçek belediyeciliğinizi yakından tanıyoruz.Vatandaşa da hatırlatalım dedik.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.