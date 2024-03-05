TÜBİTAK Bünyesinde Görev Yapmak Üzere Personel istihdam edilecek

SIRA NO BİRİMİ İLAN NUMARASI REFERANS KODU HİZMET GRUBU BÖLÜMÜ İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI ŞEHİR ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR*

YABANCI DİL ŞARTI MESLEKİ TECRÜBE ŞARTI

1 TÜBİTAK

GENEL SEKRETER

YARDIMCILIĞI

(GEBZE) TBTK.GSY. 2024-2 TBTK.GSY. 2024-2.01 İşyeri Hekimi Tıp Fakültesi mezunu olmak. 1 YOK Devlet Hizmet Yükümlülüğünü tamamlamış olmak ve alanında en az 1 (bir) yıl mesleki

tecrübe sahibi olmak.

Gebze/KOCAELİ

2 TÜBİTAK GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (GEBZE) TBTK.GSY. 2024-1 TBTK.GSY. 2024-1.01 Teknik ve Destek Personeli (İş Güvenliği Uzmanı) Mühendislik bölümleri, Teknik Eğitim Fakültesi bölümleri, Mimarlık, Fizik, Kimya, Biyoloji veya İş Sağlığı ve Güvenliği Programı bölümlerinden herhangi birini bitirmiş olmak. 3 Gebze/KOCAELİ VAR İş sağlığı ve güvenliği alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak (Adaylardan tecrübelerine ilişkin İSG Kâtip Sözleşmesi talep edilecektir).