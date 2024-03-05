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TÜBİTAK Bünyesinde Görev Yapmak Üzere Personel istihdam edilecek

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu BaşkanlığındanTÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR  SON BAŞVURU TARİHİ: ...

TÜBİTAK Bünyesinde Görev Yapmak Üzere Personel istihdam edilecek mask

TÜBİTAK
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından
TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 13.03. 2024

 

SIRA NOBİRİMİİLAN NUMARASIREFERANS KODU HİZMET GRUBUBÖLÜMÜİSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISIPERSONELİN GÖREV YAPACAĞI ŞEHİRADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR*
YABANCI DİL ŞARTIMESLEKİ TECRÜBE ŞARTI
1TÜBİTAK
GENEL SEKRETER
YARDIMCILIĞI
(GEBZE)		TBTK.GSY. 2024-2TBTK.GSY. 2024-2.01İşyeri HekimiTıp Fakültesi mezunu olmak.1YOKDevlet Hizmet Yükümlülüğünü tamamlamış olmak ve alanında en az 1 (bir) yıl mesleki
tecrübe sahibi olmak.
Gebze/KOCAELİ
2TÜBİTAK GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (GEBZE)TBTK.GSY. 2024-1TBTK.GSY. 2024-1.01Teknik ve Destek Personeli (İş Güvenliği Uzmanı)Mühendislik bölümleri, Teknik Eğitim Fakültesi bölümleri, Mimarlık, Fizik, Kimya, Biyoloji veya İş Sağlığı ve Güvenliği Programı bölümlerinden  herhangi birini bitirmiş olmak.3Gebze/KOCAELİ VARİş sağlığı ve güvenliği alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak (Adaylardan tecrübelerine ilişkin İSG Kâtip Sözleşmesi talep edilecektir).
Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sisteminde ( kariyer.tubitak.gov.tr) yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (GEBZE)
Adres : Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Cad. Gebze/KOCAELİ
E-Posta : [email protected]  Telefon : 0262 673 4038 / 4036
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05 Mar 2024 - 09:34 - Gündem

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