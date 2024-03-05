TÜBİTAK Bünyesinde Görev Yapmak Üzere Personel istihdam edilecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından
TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR
|SIRA NO
|BİRİMİ
|İLAN NUMARASI
|REFERANS KODU
|HİZMET GRUBU
|BÖLÜMÜ
|İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI
|PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI ŞEHİR
|ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR*
|YABANCI DİL ŞARTI
|MESLEKİ TECRÜBE ŞARTI
|1
|TÜBİTAK
GENEL SEKRETER
YARDIMCILIĞI
(GEBZE)
|TBTK.GSY. 2024-2
|TBTK.GSY. 2024-2.01
|İşyeri Hekimi
|Tıp Fakültesi mezunu olmak.
|1
|YOK
|Devlet Hizmet Yükümlülüğünü tamamlamış olmak ve alanında en az 1 (bir) yıl mesleki
tecrübe sahibi olmak.
|Gebze/KOCAELİ
|2
|TÜBİTAK GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (GEBZE)
|TBTK.GSY. 2024-1
|TBTK.GSY. 2024-1.01
|Teknik ve Destek Personeli (İş Güvenliği Uzmanı)
|Mühendislik bölümleri, Teknik Eğitim Fakültesi bölümleri, Mimarlık, Fizik, Kimya, Biyoloji veya İş Sağlığı ve Güvenliği Programı bölümlerinden herhangi birini bitirmiş olmak.
|3
|Gebze/KOCAELİ
|VAR
|İş sağlığı ve güvenliği alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak (Adaylardan tecrübelerine ilişkin İSG Kâtip Sözleşmesi talep edilecektir).
|* Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sisteminde ( kariyer.tubitak.gov.tr) yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (GEBZE)
Adres : Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Cad. Gebze/KOCAELİ
E-Posta : [email protected] Telefon : 0262 673 4038 / 4036
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.