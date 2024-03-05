TÜBİTAK Bünyesinde Görev Yapmak Üzere Personel İtfaiyeci (Diğer Teknisyen ve Teknikerler) alım ilanı

TÜBİTAK
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE İTFAİYECİ (DİĞER TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER) ALINACAKTIR
SON BAŞVURU TARİHİ: 08.03. 2024
|İLAN NO
|MERKEZ/ ENSTİTÜ
|ÜNVAN
|İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI
|İSTİHDAM EDİLECEK İL
|İLAN DÜZEYİ
|ARANILAN NİTELİKLER
|TECRÜBE
|ÖĞRENİM DURUMU
|BÖLÜM
|YETKİNLİK ÖZETİ
|1
|TÜBİTAK GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (GEBZE)
|DİĞER TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER
|7
|KOCAELİ
|ULUSAL
|VAR
|*İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
*Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
*İtfaiyecilik ve Sivil Savunma
1) T.C. Vatandaşı olmak.
2) Kamu Haklarından yasaklanmamış olmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
5) En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak (Belgelendirilmesi istenecektir).
6) En fazla 25 yaşında olmak.
7) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
8) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak ön şartlarını taşımak.
9) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
|Önlisans
|NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da bu sayfa (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
|TÜBİTAK GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (GEBZE)
Adres : Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Cad. Gebze/KOCAELİ
E-Posta : [email protected] Telefon : 0262 673 4038 / 4036
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.