TÜBİTAK Bünyesinde Görev Yapmak Üzere Personel İtfaiyeci (Diğer Teknisyen ve Teknikerler) alım ilanı

1

TÜBİTAK GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (GEBZE)

DİĞER TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER

7

KOCAELİ

ULUSAL

*İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

*Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

*İtfaiyecilik ve Sivil Savunma