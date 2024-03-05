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TÜBİTAK Bünyesinde Görev Yapmak Üzere Personel İtfaiyeci (Diğer Teknisyen ve Teknikerler) alım ilanı

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE İTFAİYECİ (DİĞER TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER...

TÜBİTAK Bünyesinde Görev Yapmak Üzere Personel İtfaiyeci (Diğer Teknisyen ve Teknikerler) alım ilanı mask


TÜBİTAK
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE İTFAİYECİ (DİĞER TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER) ALINACAKTIR

SON BAŞVURU TARİHİ: 08.03. 2024

 

İLAN NOMERKEZ/ ENSTİTÜÜNVANİSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISIİSTİHDAM EDİLECEK İLİLAN DÜZEYİARANILAN NİTELİKLER
TECRÜBEÖĞRENİM DURUMUBÖLÜMYETKİNLİK ÖZETİ
1TÜBİTAK GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (GEBZE)DİĞER TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER7KOCAELİULUSAL VAR*İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
*Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
*İtfaiyecilik ve Sivil Savunma
1) T.C. Vatandaşı olmak.
2) Kamu Haklarından yasaklanmamış olmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
5) En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak (Belgelendirilmesi istenecektir).
6) En fazla 25 yaşında olmak.
7)  Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
8) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak ön şartlarını taşımak.
9) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Önlisans
NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da bu sayfa (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (GEBZE)
Adres : Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Cad. Gebze/KOCAELİ
E-Posta : [email protected]  Telefon : 0262 673 4038 / 4036
# var, 2024, sağlık, türkiye

05 Mar 2024 - 09:35 - Gündem

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