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İzmit Belediyesine ait 12 adet mesken satılacak

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDANAşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda satılacaktır. SIRA...

İzmit Belediyesine ait 12 adet mesken satılacak mask

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda satılacaktır.

SIRA NOTAPU MAHALLEİDARİ MAHALLEADAPARSELCİNSİBLOKKATBAĞIMSIZ BÖLÜM NOBAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİARSA PAYINET ALAN (m2)MUHAMMEN SATIŞ BEDELİGEÇİCİ TEMİNAT BEDELİŞARTNAME BEDELİİHALE TARİHİİHALE SAATİİHALE USULÜAÇIKLAMA
1KADIKÖYERENLER51562ARSAA1ZEMİN+BODRUM1DUBLEKS MESKEN1/36133.005,400,000.00 TL162,000.00 TL1,500.00 TL14.03. 202412.15AÇIK TEKLİF USULÜKAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
2KADIKÖYERENLER51562ARSAA1ZEMİN+BODRUM4DUBLEKS MESKEN1/36133.005,500,000.00 TL165,000.00 TL1,500.00 TL14.03.202412.20AÇIK TEKLİF USULÜKAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
3KADIKÖYERENLER51562ARSAA1310MESKEN1/36141.006,300,000.00 TL189,000.00 TL1,500.00 TL14.03.202412.25AÇIK TEKLİF USULÜKAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
4KADIKÖYERENLER51562ARSAA1412MESKEN1/36141.006,500,000.00 TL195,000.00 TL1,500.00 TL14.03.202412.30AÇIK TEKLİF USULÜKAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
5KADIKÖYERENLER51562ARSAA16.KAT+ÇATI PİYESİ16ÇATI PİYESLİ MESKEN1/36131.006,000,000.00 TL180,000.00 TL1,500.00 TL14.03.202412.35AÇIK TEKLİF USULÜKAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
6KADIKÖYERENLER51562ARSAA2ZEMİN+BODRUM2DUBLEKS MESKEN1/36133.005,400,000.00 TL162,000.00 TL1,500.00 TL14.03.202412.40AÇIK TEKLİF USULÜKAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
7KADIKÖYERENLER51562ARSAA2ZEMİN+BODRUM3DUBLEKS MESKEN1/36133.005,500,000.00 TL165,000.00 TL1,500.00 TL14.03.202412.45AÇIK TEKLİF USULÜKAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
8KADIKÖYERENLER51562ARSAA215MESKEN1/36141.005,800,000.00 TL174,000.00 TL1,500.00 TL14.03.202412.50AÇIK TEKLİF USULÜKAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
9KADIKÖYERENLER51562ARSAA239MESKEN1/36141.006,300,000.00 TL189,000.00 TL1,500.00 TL14.03.202412.55AÇIK TEKLİF USULÜKAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
10KADIKÖYERENLER51562ARSAA2513MESKEN1/36141.006,700,000.00 TL201,000.00 TL1,500.00 TL14.03.202413.00AÇIK TEKLİF USULÜKAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
11KADIKÖYERENLER51562ARSAA26.KAT+ÇATI PİYESİ15ÇATI PİYESLİ MESKEN1/36131.006,000,000.00 TL180,000.00 TL1,500.00 TL14.03.202413.05AÇIK TEKLİF USULÜKAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
12KADIKÖYERENLER51562ARSAA26.KAT+ÇATI PİYESİ17ÇATI PİYESLİ MESKEN1/36133.006,100,000.00 TL183,000.00 TL1,500.00 TL14.03.202413.10AÇIK TEKLİF USULÜKAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN

 

  1. Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen, Belediyeye ait 12 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
  2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 13.02.2024 Çarşamba günü saat: 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere)  aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.


İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERİN ;

  1. Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
  2. Şartname bedeli makbuzu
  3. İkametgah belgesi
  4. T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)
  5. Noter tasdikli imza beyannamesi.
# İzmit belediyesi, hizmet, TÜRK

05 Mar 2024 - 09:36 - Gündem

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