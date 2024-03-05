İzmit Belediyesine ait 12 adet mesken satılacak

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda satılacaktır.
|SIRA NO
|TAPU MAHALLE
|İDARİ MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|CİNSİ
|BLOK
|KAT
|BAĞIMSIZ BÖLÜM NO
|BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ
|ARSA PAYI
|NET ALAN (m2)
|MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
|ŞARTNAME BEDELİ
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|İHALE USULÜ
|AÇIKLAMA
|1
|KADIKÖY
|ERENLER
|5156
|2
|ARSA
|A1
|ZEMİN+BODRUM
|1
|DUBLEKS MESKEN
|1/36
|133.00
|5,400,000.00 TL
|162,000.00 TL
|1,500.00 TL
|14.03. 2024
|12.15
|AÇIK TEKLİF USULÜ
|KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
|2
|KADIKÖY
|ERENLER
|5156
|2
|ARSA
|A1
|ZEMİN+BODRUM
|4
|DUBLEKS MESKEN
|1/36
|133.00
|5,500,000.00 TL
|165,000.00 TL
|1,500.00 TL
|14.03.2024
|12.20
|AÇIK TEKLİF USULÜ
|KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
|3
|KADIKÖY
|ERENLER
|5156
|2
|ARSA
|A1
|3
|10
|MESKEN
|1/36
|141.00
|6,300,000.00 TL
|189,000.00 TL
|1,500.00 TL
|14.03.2024
|12.25
|AÇIK TEKLİF USULÜ
|KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
|4
|KADIKÖY
|ERENLER
|5156
|2
|ARSA
|A1
|4
|12
|MESKEN
|1/36
|141.00
|6,500,000.00 TL
|195,000.00 TL
|1,500.00 TL
|14.03.2024
|12.30
|AÇIK TEKLİF USULÜ
|KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
|5
|KADIKÖY
|ERENLER
|5156
|2
|ARSA
|A1
|6.KAT+ÇATI PİYESİ
|16
|ÇATI PİYESLİ MESKEN
|1/36
|131.00
|6,000,000.00 TL
|180,000.00 TL
|1,500.00 TL
|14.03.2024
|12.35
|AÇIK TEKLİF USULÜ
|KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
|6
|KADIKÖY
|ERENLER
|5156
|2
|ARSA
|A2
|ZEMİN+BODRUM
|2
|DUBLEKS MESKEN
|1/36
|133.00
|5,400,000.00 TL
|162,000.00 TL
|1,500.00 TL
|14.03.2024
|12.40
|AÇIK TEKLİF USULÜ
|KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
|7
|KADIKÖY
|ERENLER
|5156
|2
|ARSA
|A2
|ZEMİN+BODRUM
|3
|DUBLEKS MESKEN
|1/36
|133.00
|5,500,000.00 TL
|165,000.00 TL
|1,500.00 TL
|14.03.2024
|12.45
|AÇIK TEKLİF USULÜ
|KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
|8
|KADIKÖY
|ERENLER
|5156
|2
|ARSA
|A2
|1
|5
|MESKEN
|1/36
|141.00
|5,800,000.00 TL
|174,000.00 TL
|1,500.00 TL
|14.03.2024
|12.50
|AÇIK TEKLİF USULÜ
|KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
|9
|KADIKÖY
|ERENLER
|5156
|2
|ARSA
|A2
|3
|9
|MESKEN
|1/36
|141.00
|6,300,000.00 TL
|189,000.00 TL
|1,500.00 TL
|14.03.2024
|12.55
|AÇIK TEKLİF USULÜ
|KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
|10
|KADIKÖY
|ERENLER
|5156
|2
|ARSA
|A2
|5
|13
|MESKEN
|1/36
|141.00
|6,700,000.00 TL
|201,000.00 TL
|1,500.00 TL
|14.03.2024
|13.00
|AÇIK TEKLİF USULÜ
|KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
|11
|KADIKÖY
|ERENLER
|5156
|2
|ARSA
|A2
|6.KAT+ÇATI PİYESİ
|15
|ÇATI PİYESLİ MESKEN
|1/36
|131.00
|6,000,000.00 TL
|180,000.00 TL
|1,500.00 TL
|14.03.2024
|13.05
|AÇIK TEKLİF USULÜ
|KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
|12
|KADIKÖY
|ERENLER
|5156
|2
|ARSA
|A2
|6.KAT+ÇATI PİYESİ
|17
|ÇATI PİYESLİ MESKEN
|1/36
|133.00
|6,100,000.00 TL
|183,000.00 TL
|1,500.00 TL
|14.03.2024
|13.10
|AÇIK TEKLİF USULÜ
|KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN
- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen, Belediyeye ait 12 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 13.02.2024 Çarşamba günü saat: 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERİN ;
- Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
- Şartname bedeli makbuzu
- İkametgah belgesi
- T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)
- Noter tasdikli imza beyannamesi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.