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Başkan Hürriyet, İZMEK’in üreten kadınlarıyla buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gündoğdu Mahalle Konağı’ndaki İZMEK kursiyerleri ile bir araya geldi

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Başkan Hürriyet, İZMEK’in üreten kadınlarıyla buluştu
Başkan Hürriyet, İZMEK’in üreten kadınlarıyla buluştu
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gündoğdu Mahalle Konağı’ndaki İZMEK kurslarında eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti. Kadınların el emeğiyle yaptığı tekstil ürünlerini inceleyen ve yapılan işleri oldukça başarılı bulduğunu belirten Başkan Hürriyet, yeni dönemde İZMEK’lerin daha da geliştirilerek üreten kadınlara yeni satış imkanları sağlayacaklarını kaydetti.

GENİŞ KATILIM

Nakış ve Giyim kursları ile spor salonundaki kadınların yer aldığı programa Başkan Hürriyet’in yanı sıra, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Bekirpaşa Eski Belediye Başkanı Fikret Toker, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Baştürk, Meclis Üyesi adayları Muhammet Ertürk, Neslihan Çakır ve Vildan Bacıoğlu Taşkan, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy katıldı.

SİZLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kadınların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Hürriyet, “Sizlerin daha iyi koşullarda üretim yapabilmeniz için çalışıyoruz. Yeni dikiş makineleri ve ütüler geldi. Yeni dönemde dikiş makinelerini daha da arttıracağız. Daha fazla satış yapabilmeniz adına kapalı bir alan oluşturacağız. El emeği ürünlerinizi orada satabileceksiniz” dedi.
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05 Mar 2024 - 09:44 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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